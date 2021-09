Settembre è il mese ideale per sistemare il nostro giardino. Così da evitare che le prime piogge autunnali e poi i rigori invernali possano danneggiare le nostre piante.

Allo stesso modo, è questo il tempo migliore per il rinvaso di diversi tipi di piante, quindi, per organizzare anche i nostri balconi.

Bastano poche mosse e soprattutto sapersi organizzare. Scegliendo piante che ben si prestano alle nostre capacità curative e ben si adattano alle condizioni climatiche, tipiche dei posti in cui viviamo.

Abbiamo parlato in un precedente articolo di una pianta perfetta per i nostri balconi perché resistente al freddo e bella da fare invidia ai nostri vicini.

A questa se ne potrebbero affiancare diverse altre. Ve ne sono alcune che non solo sono spettacolari, ma richiedono davvero poche attenzioni e possiamo averle a costo zero.

Difficile da credere ma è questa la pianta spettacolare ed economica per avere giardini e terrazzi sempre fioriti

Stiamo parlando della peverina tomentosa, chiamata anche erba lattarina.

Questa è una pianta tappezzante e fiorita che ben si presta, con i suoi candidi colori, a decorare sia giardini rocciosi che terrazzi. Inoltre richiede davvero poche attenzioni.

Motivo per cui può rivelarsi un vero e proprio tesoro per coloro che amano avere giardini e terrazzi fioriti e decorati. Ma al tempo stesso non hanno uno spiccato pollice verde.

La peverina tomentosa, infatti, è molto adatta a ricoprire rupi secche e sassose, dove difficilmente altri tipi di piante e di erbe riescono a crescere in maniera rigogliosa.

Pur amando un terreno povero e sassoso, incredibile da credere ma, questa pianta cresce bene anche in terreni umidicci. Quindi davvero sta bene ovunque.

Andiamo a conoscerla più da vicino

La peverina tomentosa si presenta come una piccola pianta perenne, dal portamento ricadente, cespuglioso e molto denso.

Le foglie sono di forma allungata e ricoperte da una fittissima peluria biancastra e molle, che conferisce alla pianta un aspetto bianco-argentato, davvero spettacolare.

I fiori, di colore bianco, sbocciano da aprile fino a giugno inoltrato. Ma se collocata in posti non eccessivamente caldi, la fioritura si può protrarre per tutta la stagione estiva.

Essendo una pianta poco esigente, non richiede alcuna concimazione. Lo stesso possiamo dire per quanto concerne le innaffiature. Si accontenta, infatti, delle precipitazioni atmosferiche.

Davvero una pianta poco esigente. Difficile quindi da credere ma è questa la pianta spettacolare ed economica per avere giardini e terrazzi sempre fioriti.

Siccome non ha una crescita esagerata, non necessita neanche di potature. Ė senza ombra di dubbio, la pianta perfetta per giardini e balconi spettacolari, con poco sforzo e a costo zero.

Per averla basta prelevare dei rametti da una pianta madre, e piantarli nel nostro giardino o nei vasi. Siamo ancora in tempo per farlo e non abbiamo davvero scuse per rinunciarci.

