Il dolce più amato da tutta la famiglia è fatto da un gustosissimo strato di crema leggera e soffice su un biscotto inzuppato nel caffè e una spolverata di cacao.

Semplice e veloce da preparare, il tiramisù è uno dei dessert più preparati in cucina ed esistono molte versioni che ne modificano il gusto e l’aspetto. Una di queste sarà difficile da credere, ma contiene l’ingrediente segreto per ottenere un tiramisù spettacolare.

Nulla di più buono di una prelibatezza che possono mangiare tutti, anche i bambini

Nella versione qui proposta, il tiramisù ha come ingredienti principali i fichi freschi e il caffè d’orzo. La bontà e la dolcezza dei fichi renderà questa versione particolare del tiramisù, una vera e propria goduria da leccarsi i baffi.

Fresco e leggero è ottimo da gustare dopo i pasti, a colazione o anche durante una pausa pomeridiana accompagnando questa squisitezza con una buonissima crema caffè fatta in casa e spumosa come al bar.

Questa preparazione si può variare anche con altra frutta di stagione come fragole, pesche, albicocche, ciliegie o altro ancora. Inoltre è possibile preparare una classica pirofila in vetro e tagliare la fetta al momento, oppure fare delle piccole porzioni di tiramisù al bicchiere.

Entrambe le soluzioni possono essere decorate a piacere con frutta secca o frutta fresca, cacao, ciuffi di panna, biscotti sbriciolati, granella di cioccolata e così via.

Ingredienti

1 confezione di savoiardi

750 g panna per dolci

zucchero

caffè d’orzo

fichi maturi

cacao amaro in polvere

Difficile da credere ma è proprio questo l’ingrediente segreto per un tiramisù spettacolare

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dal caffè e in questo caso d’orzo. Dopo aver preparato circa 3/4 caffè lunghi, aggiungere un po’ di zucchero a piacere, mescolare e mettere da parte.

In una ciotola montare la panna fresca da frigorifero con l’aiuto delle fruste elettriche. Questa versione del tiramisù è molto leggera, ma se si preferisce, si può aggiungere il mascarpone e la crema pasticcera alla panna, come nelle versioni classiche.

Prendere il contenitore classico di vetro trasparente o i bicchieri monoporzione e iniziare ad assembrare il tiramisù.

Sul fondo della pirofila o del bicchiere in vetro fare uno strato di panna da stendere con l’aiuto di una sac à poche. In questo modo non ci saranno sbavature ed esteticamente sarà bello da vedere.

Dopo aver fatto lo strato di panna, passare a inzuppare per circa 3 secondi, i biscotti savoiardi nel caffè d’orzo. Fare attenzione perché il biscotto dovrà essere ben inzuppato altrimenti dentro rimarrà secco, ma senza esagerare altrimenti il biscotti inizieranno a rompersi e a rilasciare caffè rovinando il dolce.

Dopo aver fatto uno strato di biscotti inzuppati nel caffè d’orzo, fare un altro strato di panna e aggiungere uno strato di fichi tagliati a pezzi piccoli. Aggiungere un altro strato di savoiardi e continuare così fino a quanto non saranno finiti tutti gli ingredienti.

L’ultimo strato dovrà essere ricoperto di panna con una spolverata di cacao e varie decorazioni di fichi freschi a piacimento. Lasciare che il dolce si riposi in frigo per almeno 2 ore e servirlo.

