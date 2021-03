Se abbiamo sempre pensato che il periodo dei saldi e delle svendite fosse il migliore per fare shopping, aspettiamo di leggere questo articolo. È infatti difficile crederlo ma non sono i saldi il momento migliore per acquistare le scarpe. Secondo gli esperti, dovremmo andare a comperarle nel tardo pomeriggio. Vediamo il perché assieme ai nostri Esperti della Redazione.

Approfittare sì dei saldi ma non solo

Se i saldi sono un momento importante per risparmiare, acquistare le scarpe nel tardo pomeriggio sarà il momento migliore. Dopo una giornata di attività i nostri piedi saranno ovviamente gonfi e al massimo del loro volume. Acquistare un paio di scarpe in questo momento, non ci porterà al rischio di sbagliare misura. Soprattutto nel caso di acquisto di scarpe eleganti, mocassini o, modelli comunque che calzino giusti. È una situazione fisiologica, dovuta alla circolazione sanguigna e al deposito dei liquidi nelle estremità nel nostro corpo. È difficile crederlo ma non sono i saldi il momento migliore per acquistare le scarpe, avendo così la certezza di non sbagliare l’investimento.

Il consiglio per la scarpa giusta viene dalla punta

Quando ci misuriamo un paio di scarpe e, dopo aver trovato il modello giusto, stiamo per acquistarle, ricordiamoci di una cosa importante. Pochi sanno che nella punta possiamo trovare l’errore che può portarci a sbagliare scarpa. È un piccolo e vecchio trucco che ben conoscono i giocatori di calcio. La punta della scarpa, infatti mette alla prova la misurazione dell’alluce, solitamente il dito più lungo e voluminoso del piede. Se optiamo per una punta tondeggiante, non dovremmo avere problemi di scelta, perché solitamente si adatta a qualsiasi tipo di piede. Ma, se abbiamo individuato in un modello a punta il nostro preferito, attenzione all’eventuale alluce valgo, o comunque alla lunghezza delle dita dei piedi, che non sono uguali per tutti.

Attenzione alle tendiniti

Con l’arrivo della bella stagione, passiamo tutti, uomini e donne, a delle scarpe comode e basse. Se decidiamo di acquistarne di nuove, siano esse ballerine o scarpe ginniche, puntiamo su modelli di qualità. Comprare, infatti scarpe basse fatte in maniera mediocre ci espone a infiammazioni muscolari, problemi al ginocchio, dolori alla schiena e fastidiose tendiniti.

