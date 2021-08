Un incredibile posto che arricchisce la vista ma anche l’animo sorge in provincia di Catanzaro, precisamente a Copanello. Parliamo delle Vasche di Cassiodoro, piccoli scorci naturali pensati per l’allevamento dei pesci. Il luogo sorge lungo la costa degli aranci o dei saraceni e vale la pena visitarlo almeno una volta nella vita.

Questa scogliera di granito bianco cade a picco sul mare e rende il posto una meta turistica particolarmente apprezzata durante questo periodo estivo. È davvero difficile credere all’immensa bellezza di questo luogo magico che regala un panorama mozzafiato. La Redazione di Viaggi e Turismo di ProiezionidiBorsa vuole guidare i Lettori alla scoperta di quest’altra perla calabrese. Non molto lontani, invece, questi spettacolari canyon calabresi che sono la fuga perfetta per gli amanti della natura.

Come nascono e perché visitarle almeno una volta

Il personaggio romano Cassiodoro fondò in questo luogo il Monastero di Vivario, che prese il nome dalla creazione delle vicine vasche per l’allevamento dei pesci. Il luogo non era tanto importante per l’acquacoltura praticata, quanto per il profondo significato spirituale del Vivarium. Si trattava di un centro monastico in cui dedicare tutte le proprie energie all’arricchimento di anima e mente attraverso attività come la lettura.

Oggi il posto è un’incredibile meta turistica che fonde la natura selvaggia delle rocce a un mare brillante e smeraldo. Non a caso, questa regione è famosissima per le sue bellezze marittime che molti definiscono le Maldive della Calabria. Questo luogo non è da meno, con le sue straordinarie piscine naturali di acqua salata e le scogliere che cadono a picco sul mare.

Sul luogo è ancora possibile visitare qualche resto del Vivarium e i ruderi della Chiesa di San Martino del 555 D.C. Il posto è liberamente accessibile e nei dintorni esistono numerose strutture ricettive e luoghi in cui gustare tutte le prelibatezze tipiche. La flora e la fauna del posto sono ancora molto ricche e attraggono ogni anno numerosi visitatori desiderosi di sperimentare il fascino della natura selvaggia.

Gli angoli di spiaggia non sono molto vasti, quindi il nostro consiglio è di raggiungere il luogo di prima mattina. Il periodo migliore per visitare le Vasche di Cassiodoro è quello di fine stagione estiva, quando il turismo si riduce notevolmente. Suggeriamo anche di raggiungere il posto muniti del necessario e di scarpe comode.