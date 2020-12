Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Difese immunitarie al top: quali sono i migliori cibi per rinforzarle? Si tratta di alimenti comuni ed economici, presenti sulle tavole di tutti gli italiani.

L’inverno è la stagione in cui le malattie influenzali sono più aggressive. Il freddo, infatti, abbassa le difese immunitarie. Quest’anno, ancora di più, è importante stare attenti alla propria salute ed evitare possibili malanni. Certo la medicina ci viene in aiuto con farmaci e vaccini. Ma una sana prevenzione è sempre buona abitudine.

Farlo in modo intelligente è semplice. Basta mangiare alcune tipologie di alimenti che, introdotti nel proprio organismo, possono renderlo quasi inattaccabile. Un’abitudine estremamente consigliata per i soggetti più deboli come bambini e anziani. Ecco allora come portare le difese immunitarie al top: quali sono i migliori cibi per rinforzarle.

Frutta e verdura, antiossidanti naturali

Tutto ciò che è verde, a tavola, è sicuramente ottimo per l’organismo. Gli spinaci, ad esempio, sono un’ottima fonte di vitamina C, ferro e acido folico. Sono anche perfetti per il grande potere disintossicante, il che li rende alleati perfetti del sistema immunitario. Un frutto eccellente, ricco di vitamina C, da assumere per portare le difese immunitarie al top è il kiwi, o l’ananas. Anche l’arancione è un “colore” importante per i cibi da scegliere nei mesi freddi. La zucca, il curry e la curcuma sono fonti importanti di vitamina A: assumerne in quantità vuol dire fare una bella carica di antiossidanti. Poi, ovviamente, gli agrumi.

Quasi tutti questi frutti sono ottimi per rafforzare le difese immunitarie. Limoni e pompelmi servono a fare il pieno di vitamina C e, quando mangiati assieme a carni, legumi e verdure, aiutano ad assorbire meglio il ferro presente nei cibi. Un altro alimento prezioso è lo zenzero fresco. Non essiccato o candito, è ottimo in infusione nel tè. Contiene infatti pochissimo zucchero e possiede proprietà naturali in grado di combattere i radicali liberi, l’invecchiamento cellulare e le infezioni.

Una tisana curativa

Se si vogliono rafforzare le difese immunitarie uno dei sei alimenti per fare il pieno d’energie è sicuramente il tè verde. Protegge dalle infiammazioni, perché contiene antiossidanti e polifenoli. Ne basta una tazza al giorno, alla quale magari aggiungere proprio un pezzetto di zenzero o del miele. Il miele è un antibatterico naturale. Ne basta poco, magari, in una tisana calda, contro tosse e raffreddore. Il classico rimedio della nonna. Anche la pappa reale è utilissima: un vero concentrato di vitamine A, B, C ed E, di fosforo, ferro, rame e selenio.

Arrivare a questo punto della lettura vuol dire aver quasi completamente capito come portare le difese immunitarie al top: quali sono i migliori cibi per rinforzarle. Ma c’è un ultimo consiglio, molto gustoso.

Qualche piccolo sfizio

Lo yogurt è un ottimo spezzafame: non solo salutare e dietetico, ma ricco di fermenti lattici che regolano la flora intestinale. Questo vuol dire difese immunitarie più forti. Infine, una buona notizia: mangiare cioccolato fa bene, purché le dosi non siano eccessive e sia fondente. Rafforza il sistema cardiovascolare, riduce il colesterolo cattivo nel sangue, è ricco di vitamine e di flavonoidi, ed è anche un ottimo riequilibratore della flora batterica. Tra l’altro rende anche più felici: è antidepressivo e antistress. E d’inverno un po’ di coccole fanno passare prima ogni malanno!