Dieta flash per perdere 5 kg in 10 giorni? Ecco perché dovresti evitarla e cosa rischi

Dieta flash per perdere 5 kg in 10 giorni

Ogni giorno leggiamo notizie su nuove diete che promettono miracoli. Ma siamo sicuri che sia davvero così e che non ci siano rischi? Oggi proveremo ad analizzare una delle più gettonate del periodo: la dieta flash da 5 kg in 10 giorni.

In questo periodo dell’anno l’obiettivo di moltissime persone è quello di perdere peso velocemente in vista dell’estate. Alcuni cercano la giusta quantità di passi da fare ogni giorno per dimagrire tra i 40 e i 70 anni. Altri cercano tabelle di allenamento per perdere chili senza fare troppa fatica. Ma la maggior parte di noi è a caccia degli alimenti e della dieta giusta per prepararsi alla prova costume. Indubbiamente esistono alcuni cibi che possono velocizzare il metabolismo. Allo stesso tempo, però, i miracoli non sono di questo Mondo. Proprio nelle ultime settimane si parla moltissimo della dieta flash per perdere 5 kg in 10 giorni. Ma siamo sicuri che sia davvero efficace e che sia adatta a tutti? Proviamo a scoprirlo. Il tutto senza avere la pretesa di sostituirci a medici e nutrizionisti esperti.

Come funziona la dieta flash

La dieta flash che sta spopolando online rientra nel gruppo delle cosiddette diete “ipocaloriche”. Ovvero regimi alimentari in diano al nostro corpo un numero più basso di calorie rispetto a quelle di cui avrebbe normalmente bisogno. In questo specifico caso si parla di circa 1.200/1.500 calorie invece delle 1.800/3.000 canoniche.

La dieta flash è calibrata su 10 giorni di “lavoro”. 10 giorni in cui i pasti quotidiani prevedono proteine “magre”, verdure non amidacee, cereali integrali e una quasi totale eliminazione degli zuccheri. A questi vanno aggiunti alimenti spezza fame come i semi oleosi e, tra le bevande, tisane e infusi. Ma già il fatto che si parli di 10 giorni è un campanello d’allarme che significa regime alimentare non equilibrato. Come tutte le diete ipocaloriche, prolungare la dieta flash nel tempo potrebbe causare problemi anche gravi per la salute.

I possibili pericoli della dieta miracolosa

Questa specifica tipologia di dieta nasconde delle insidie, sia per i soggetti che presentano specifiche patologie sia per le persone sane. Per chi sta bene, un’alimentazione di questo tipo potrebbe semplicemente far aumentare il livello di stanchezza quotidiana. Un livello ancora maggiore se siamo soliti abbinare dieta e attività fisica.

Un altro rischio notevole è quello che il dimagrimento non sia localizzato. Ovvero che i chili persi siano di massa muscolare e di liquidi, e non di tessuto adiposo. Attenzione anche all’effetto rimbalzo. In alcuni casi tutti gli sforzi fatti vengono vanificati da un repentino ritorno al peso precedente. Questo potrebbe accadere con più frequenza se l’alimentazione non restasse equilibrata e non venisse affiancata dall’attività fisica.

Dieta flash per perdere 5 kg in 10 giorni? Se hai questi problemi meglio evitare

Le varie diete ipocaloriche si possono considerare come vere e proprie terapie mediche. Non per niente le si consigliano spesso a chi soffre di obesità e seri problemi di sovrappeso. Per questo è fondamentale evitare il fai da te e farsi sempre seguire dal proprio medico.

Se prolungata nel tempo, infine, la dieta flash potrebbe causare problemi al metabolismo, alla circolazione e all’apparato urinario. Per chi soffre di patologie legate a esse è quindi altamente sconsigliata.