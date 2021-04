Con l’arrivo delle giornate primaverili e il cambio del guardaroba, abbiamo voglia di apparire al meglio quando usciamo o facciamo sport. Ecco perché qualche piccolo sacrificio a tavola vale la pena di farlo. Ma senza perdere il sorriso. E soprattutto risparmiando denaro.

Ecco per i pasti principali una dieta divertente con le vellutate vegane cremosissime da leccarsi i baffi. Si può farla nel week end. Provata anche da Noi della Redazione Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Per chi ama il dolce, la vellutata di piselli

La crema di piselli secchi è dolce e cremosissima, perfetta per i golosi. Ci serve solo un sacchetto di piselli secchi che non richiede ammollo, va messo con tre litri d’acqua, una piccola cipolla bianca a pezzi grossi e un cucchiaio d’olio nella pentola a pressione, senza sale.

Dopo venticinque-trenta minuti di cottura a pressione, aprire e frullare al mixer o col pimer, creando un composto cremosissimo. Possiamo gustarla calda o fredda, decorando con prezzemolo, basilico o qualche seme di sesamo.

La vellutata piccante di ceci e pomodoro

Veloce e pratica, si prepara con mezzo barattolo di ceci lessati e sgocciolati, un cucchiaio di olio, un cucchiaio di pomodoro, uno spicchio di rosmarino, uno spicchio d’aglio e una punta di peperoncino.

Olio, aglio e rosmarino devono andare a fuoco alto per un minuto, aggiungiamo di colpo il pomodoro e lasciamo sfrigolare.

Uniamo i ceci sgocciolati e mezzo bicchiere d’acqua. Lasciamo cuocere qualche minuto. Leviamo aglio e rosmarino, frulliamo e aggiungiamo un pizzico di peperoncino.

Possiamo variare il gusto sostituendo il cucchiaio di pomodoro con uno di porcini secchi. E sostituire il rosmarino con un cucchiaio di prezzemolo tritato che va aggiunto alla fine.

La versatile crema di lenticchie rosse

La vellutata di lenticchie rosse si prepara con lo stesso procedimento della vellutata di piselli secchi. Aggiungendo nell’acqua di cottura un ramoscello di salvia, se piace.

Ma se dopo averla frullata asciughiamo ancora un po’ l’acqua, otteniamo un impasto più consistente, perfetto per creare delle crêpes, che possiamo gustare durante la passeggiata quotidiana obbligatoria. Possiamo anche farcirle con le creme descritte in precedenza.

Per regalarci, oltre a qualche centimetro di meno, anche una festa di colori, possiamo preparare in anticipo le nostre vellutate e gustarle fredde, mentre prendiamo il sole (invece di sederci a tavola). Versiamole a strati in bicchieri larghi e bassi. E decoriamo con cubetti di avocado, erbe fresche, semi di chia o granella di pistacchio.