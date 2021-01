Mangiare sano e ottenere tanto gusto non sono due azioni opposte come il giorno e la notte. Il benessere a tavola è costituito da alimenti sani che, coniugati nel modo giusto, restituiscono molta soddisfazione gustativa. La Redazione di ProiezionidiBorsa mostra quindi in questo articolo dieci idee per condire la pasta in modo sano ma gustoso.

Primi piatti con il pesce

Il primo è un abbinamento sano a base di verdura e pesce, ossia la pasta con zucca e merluzzo. Con questa ricetta è possibile beneficiare del nutrimento derivante dal pesce e della sana dolcezza della zucca, per un condimento davvero speciale.

Il secondo abbinamento rispetta le stesse premesse, ma mediante l’accostamento di broccoli e tonno al naturale. In sostituzione a quest’ultimo, è possibile acquistare il tonno fresco e scottarlo per qualche minuto in padella.

Il terzo condimento light e gustoso vede protagonista sempre il broccolo, ma accostato questa volta ai gamberetti, per un gusto davvero delicato.

Sempre sfruttando la grande quantità di Omega-3 contenuta nel pesce, il quarto abbinamento prevede un formaggio magro, tipo Philadelphia, sempre accanto al tonno al naturale.

L’ultimo abbinamento di pesce è con un legume: salmone e piselli, per un condimento light ma inconsueto.

Gli altri cinque condimenti

Proseguiamo nella guida alle dieci idee per condire la pasta in modo sano ma gustoso, con due abbinamenti a base di ricotta. Il primo fonde la morbidezza della ricotta al sapore degli spinaci, che sono un toccasana per l’organismo.

Sempre la ricotta dà il suo massimo in termini di gusto quando è abbinata alla frutta secca e alle noci in particolare modo. Un’idea potrebbe anche essere quella di unire ricotta, spinaci e noci per un pasto completo.

L’ottavo condimento è a base di pollo e carote, a cui aggiungere un po’ di sedano per completare la preparazione.

E che dire dei peperoni? Questi, semplicemente frullati, danno vita a una crema dolce, ma allo stesso tempo lievemente acre e sono un piatto super healthy.

L’ultimo accostamento è tra pomodoro e mozzarella a crudo. Così condita, la pasta diventa un piatto fresco e salutare, che apporta al corpo poche calorie e tanto benessere.