Dieci cose da eliminare in cucina.

Il risparmio quotidiano è fatto di piccoli gesti e di qualche minuto in più in cucina. Per compiere piccole azioni che, se ci annoiano, possiamo fare mentre guardiamo un film, ascoltiamo la radio o telefoniamo in viva voce agli amici. Ecco dieci cose da non comprare più e sostituire: un vantaggio anche in termini di protezione ambientale e di benessere. Con una piccola guida a cura della redazione Lifestyle di ProiezionidiBorsa.

Stop a merendine, biscotti industriali, yogurt alla frutta

Le merendine e gli snack dolci sono una bomba di zuccheri e grassi per il nostro organismo. E i biscotti industriali sono molto meno buoni di quelli che possiamo fare in casa, in pochi minuti consultando le ricette del nostro portale. Per assicurarci una buona quota di fibra, far seccare al forno le bucce di mele e pere ben lavate. E poi passarle al mixer con un pugno di uva passa e noci, prima di unire il tutto all’impasto. Invece di comprare gli yogurt alla frutta, acquistare lo yogurt bianco intero o magro e aggiungere miele o frutta fresca a piacere.

Fare a meno di pellicola, alluminio, tovaglioli carta colorati

I rotoli di pellicola e alluminio non costano molto cari. Ma se riusciamo a farne a meno, possiamo goderci una cena fuori per due in più all’anno. Basta mettere in frigo gli alimenti in ciotole coperte da piatti piani. Tenere i formaggi conservati in contenitori di vetro. Quando si usa il forno per fare il pollo arrosto, invece di stendere un foglio di alluminio sulla teglia sottostante, basta versarci un bicchiere d’acqua. I tovaglioli di carta colorati sono molto costosi, vanno bene per un party. Se li usiamo troppo spesso, costano più di un lavaggio in lavatrice dei tovaglioli di stoffa. Inoltre, alcune marche rilasciano sgradevoli aloni di colore sui cibi.

Dieci cose da eliminare in cucina per fare spazio e per digerire meglio. Fra queste ci sono le salse conservate, che oltre a contenere molti grassi, restano spesso troppo tempo in frigo. Con un mixer a immersione, la maionese e tutte le salse che occorrono si preparano in tempo reale, in pochi minuti. Sono facilissime le salse con olio, aromi mediterranei, senape e limone per il pesce. E salse con olio alla menta, al tartufo o ai funghi e panna vegetale per le carni.