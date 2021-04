Il grasso nei capelli è di certo un problema che accomuna tantissime persone. Le cause possono essere davvero tantissime. Si potrebbe trattare di un problema di eccesso di sebo, per esempio. Oppure, la ragione potrebbe essere collegata a uno stress eccessivo. E ci potrebbero essere tanti altri motivi. Ma, a prescindere da questo, il problema rimane e dobbiamo sapere come affrontarlo. La buona notizia è che possiamo farlo anche con i classici rimedi della nonna, che in questo caso potrebbero darci una mano concreta. Perciò, diciamo per sempre addio al grasso nei capelli con un ingrediente naturale che sicuramente abbiamo già nel nostro frigorifero!

Ecco l’ingrediente che ci aiuterà a sconfiggere il problema e ci donerà una chioma luminosa e perfetta

Cerchiamo quindi di capire qual è l’ingrediente che potrà cambiare la situazione. Stiamo parlando della rucola. Sembra incredibile ma quest’alimento può davvero fare miracoli sulla nostra chioma. Infatti, ci basterà crearne un infuso e spargerlo sulle lunghezze per ottenere un effetto invidiabile. Prendiamone cinque foglie e cerchiamo di capire come utilizzarle per eliminare per sempre il grasso dai nostri capelli.

Ecco come preparare un impacco alla rucola che ci salverà in questa situazione.

Dunque, per prima cosa prendiamo 5 foglie di rucola e immergiamole in un pentolino assieme a 150 ml di acqua. Lasciamo sul fornello a fiamma bassa il tutto per circa dieci minuti. Quando vedremo che il composto è pronto, filtriamolo e mettiamolo in un contenitore. Aggiungiamo ora mezzo cucchiaino di zolfo e mezzo di bicarbonato di sodio. Frizioniamo il tutto sul cuoio capelluto e lasciamo in posa per pochi minuti. E ora laviamo i capelli, ricordandoci di non usare l’acqua troppo calda. In questo modo, diciamo per sempre addio al grasso nei capelli con un ingrediente naturale che sicuramente abbiamo già nel nostro frigorifero!

