Navigando su internet è possibile imbattersi in articoli e notizie non vere, tendenziose o palesemente inventate. All’apparenza potrebbe sembrare un problema minore. Normalmente, ci fidiamo del buon senso per distinguere il vero dal falso. A volte però il nostro giudizio e la nostra formazione non ci permettono di capire la veridicità della notizia. Se per esempio ci viene presentata una nuova cura per malattie importanti, non necessariamente si tratta di una notizia vera (o falsa). Ci dobbiamo fidare della professionalità e serietà dell’articolista e delle fonti originarie della notizia. Nel riconoscere le fake news, ora Google ci potrà aiutare. Diciamo finalmente addio alle fake news grazie alla nuova funzione lanciata da Google.

L’informazione e il mondo digitale

È sempre più importante avere accesso a informazioni tempestive, pertinenti e affidabili. Così come è importante riconoscere video e immagini reali da quelli modificati con software. Avevamo visto, in un precedente articolo, che alcune app sono in grado di riconoscere le immagini modificate con Photoshop. Questo ha forti ricadute legali, economiche e sociali. Non sempre è facile però distinguere la veridicità delle informazioni tra l’enorme mole di dati che troviamo su internet. Google, grazie al suo algoritmo, setaccia questi dati e ci dà un elenco dei siti più pertinenti alla nostra ricerca. Finora però non avevamo strumenti per capire se i siti proposti fossero attendibili o se le notizie riportate fossero vere. Ora, però ci sono delle importanti novità.

Diciamo finalmente addio alle fake news grazie alla nuova funzione lanciata da Google

Google ha avvisato che ci saranno dei cambiamenti per informare gli utenti di una possibile notizia non vera. È possibile trovare il comunicato ufficiale dello staff di Google su questo link. Ecco come funzionerà.

In generale, quando un avvenimento è successo da poco, le notizie possono cambiare in maniera rapida. L’algoritmo di Google ora riconosce questo cambiamento rapido e lo interpreta come notizia nuova o non verificata. In questo caso, l’utente leggerà questo avviso che lo informa che l’argomento è nuovo e che servirà del tempo affinché’ vengano aggiunte fonti affidabili. In questo modo attenderemo di leggere la notizia su siti affidabili e professionali.

L’aggiornamento lanciato da Google per ora è attivo solo negli Stati Uniti e in UK. Presto però verrà esteso ad altri paesi.