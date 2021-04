La puzza dei piedi è quella cosa per cui riconosceremmo una persona anche a un metro di distanza. Una sensazione bruttissima, sia per chi se la porta dietro, sia per chi deve subirla. Esistono delle creme che promettono di eliminare i cattivi odori in un attimo ma, nella maggior parte dei casi, il risultato sperato non si realizza.

Ecco perché, in questo articolo, parleremo di un rimedio naturale e pratico, ma molto efficace. Si tratta di un prodotto multiuso, perfetto perché neutralizza gli odori senza l’utilizzo di componenti artificiali. Diciamo finalmente addio alla puzza di piedi grazie a questo rimedio straordinario a cui nessuno avrebbe mai pensato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il problema

Il cattivo odore dei piedi è dovuto alla presenza di alcuni batteri, i brevibacterium, che si nutrono delle cellule morte e dei residui di sporco presenti su quella zona del nostro corpo. Questo succede soprattutto in caso di sovrapproduzione di sudore, provocando quell’odore nauseante tipico.

Inoltre, i materiali sintetici con cui vengono prodotti alcuni tipi di scarpe non attenuano il problema, anzi lo acuiscono ancora di più.

Le cause

Ci sono diverse cause che possono essere all’origine di questo problema. Ad esempio, vivere una situazione di stress, o indossare le scarpe per molto tempo durante il giorno. Anche l’età può incidere sul fenomeno: gli adolescenti, infatti, possono avere un odore dei piedi molto invadente, un po’ come succede per l’odore di sudore.

Ma arriviamo, dunque, alla soluzione, cioè l’allume di rocca. Diciamo finalmente addio alla puzza di piedi grazie a questo rimedio straordinario a cui nessuno avrebbe mai pensato. Scopriamo di cosa si tratta.

Un tipo di sale

L’allume di rocca, o più precisamente “allume di potassio”, è un sale composto da alluminio, potassio, ossigeno e zolfo. Il nome “allume di rocca” deriva dal luogo in cui gli antichi Greci lo estraevano, “Rochka” appunto. Le sue proprietà disinfettanti e antibatteriche sono quindi note da anni.

Ha un grande potere deodorante ed è, per questo, sfruttato ancora oggi come rimedio naturale per eliminare i cattivi odori. Basterà inumidire l’allume e poi passarlo sulla parte interessata. Per questo può essere utilizzato sui piedi, ma anche come deodorante per le ascelle.

Inoltre l’allume di rocca può essere utilizzato come cicatrizzante, o come lenitivo in caso di prurito o dopo la depilazione. E per scoprire come eliminare la puzza dalle scarpe, cliccare qui.