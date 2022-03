La primavera è in arrivo e con essa una ventata di serenità e di voglia di uscire. Infatti le giornate si allungano, i contagi cominciano a diminuire e a molti torna la voglia di fare piani per l’estate. Però anche questo quadretto idilliaco nasconde delle imperfezioni. Una di queste sono le allergie stagionali che a molti fanno accapponare la pelle. Per questo oggi diamo dei consigli utili da seguire per vivere questo periodo con maggiore serenità. Diciamo definitivamente addio alle allergie tipiche della primavera grazie a questi trucchi molto utili consigliati dalla scienza. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Uno strumento tanto odiato, ma che si può ancora rivelare molto utile

Nel contrastare questo odioso fenomeno ci potrebbe venire in aiuto un dispositivo che purtroppo ancora ora dobbiamo utilizzare tutti i giorni. Stiamo parlando della mascherina, sia chirurgica che quella di tipo FFP2. Questa, infatti, oltre a diminuire la possibilità di contrarre il Coronavirus, ha reso possibile evitare anche le influenze stagionali. Infatti, grazie alla sua naturale funzione, scherma il nostro viso e le nostre mucose da ciò che arriva dall’esterno ed è utile anche in questo caso. Però è necessario attenersi alle stesse procedure usate contro il Covid e quindi cambiarla con una certa frequenza. Lo stesso vale per quelle riutilizzabili in cotone che devono essere lavate con dei prodotti specifici e dei programmi adatti.

Diciamo definitivamente addio alle allergie tipiche della primavera con questi accorgimenti adatti e sicuri per tutti

Passiamo però ai comportamenti che è meglio tenere. Il primo che consiglia l’Humanitas è quello di arieggiare spesso i propri ambienti. Abbiamo già visto come questa abitudine sia importante, in generale, per tenere lontani i virus influenzali ma anche le possibili inalazioni del radon. Non solo però: risulta molto utile anche per evitare il proliferare delle muffe che sono tossiche per la nostra salute. È meglio farlo negli orari centrali della giornata, in cui la concentrazione di polline nell’aria è minore. Inoltre, è consigliabile lavare spesso i materiali con cui possiamo venire facilmente a contatto come tappeti, lenzuola e pavimenti. Abbiamo già spiegato che secondo la scienza questa è la frequenza mensile adatta. Inoltre, se si hanno degli animali domestici, è necessario toelettarli almeno una volta a settimana, dato che gli allergeni possono depositarsi sul loro pelo e poi causare problemi a noi.

