Curare il proprio giardino è sicuramente una delle cose più piacevoli e rilassanti che esistano. Chi ha la fortuna di possedere un angolo verde nella propria proprietà, sa quanto questa sensazione sia forte. Ma c’è una cosa che sicuramente rovina tutti i nostri sforzi e distrugge piante e fiori. Stiamo ovviamente parlando dell’arrivo degli insetti. Per quanto utili, a volte, in questo caso risultano un vero e proprio problema. Ma c’è una soluzione a base di ingredienti naturali che renderà il tutto solo un lontano ricordo. Perciò teniamoci pronti. Diciamo definitivamente addio a questi insetti nel giardino che rovinano le nostre piante con un rimedio naturale facilissimo da preparare!

Cosa ci serve per realizzare il nostro rimedio naturale a prova di insetti

Per eliminare qualsiasi tipo di parassita, ci serviranno pochi e semplici ingredienti. Questi, infatti, risolveranno il problema in un lampo. Perciò, procuriamoci 4 gr di equiseto secco e 100 ml di acqua. Sembra incredibile, ma questi due elementi, uniti, potranno dar vita a una tisana anti-insetti davvero formidabile. L’equiseto, infatti, risulta molto fastidioso per questi animali e quindi li terrà lontani. Basterà solo sapere come sfruttarlo al meglio!

Ecco cosa dobbiamo fare con questi due ingredienti per salvare i nostri fiori e le nostre piante

Prendiamo i due ingredienti appena citati e mettiamoli in un pentolino. Ora accendiamo il fornello e aspettiamo che la nostra soluzione raggiunga lo stato di ebollizione. Lasciamo raffreddare per qualche minuto e successivamente filtriamo e aggiungiamo ancora altra acqua. Dovremo avere una tisana di almeno 1 litro. A questo punto, mettiamola in uno spruzzino e spargiamola sulle piante. Basterà eseguire questa operazione una volta ogni due settimane per avere un risultato ottimale.

