Diciamo basta alle solite polpette e cuciniamo invece questa ricetta golosa dal sapore delicato

Poche cose sono buone come il fritto: infatti, non solo sono i bambini a saperlo ma anche i grandi vanno golosi per questo tipo di cottura. Tra i piatti che possiamo fare utilizzando questa tecnica strepitosa, alcuni sono decisamente più pesanti e inflazionati di altri.

Ormai avremo già mangiato in tutte le salse e in tutti i modi carne, patatine e pastelle cucinate in questo modo. Perché allora non diciamo basta alle solite polpette e proviamo invece un qualcosa di nuovo è salutare?

Ecco, dunque, tutti gli ingredienti necessari alla nostra ricetta

Vediamo insieme la ricetta per delle crocchette di cavolfiore ed Emmental buonissime. Davvero da leccarsi i baffi.

800 g di cavolfiore;

160 g di Emmental;

60 g di parmigiano grattugiato;

100 g di pangrattato;

40 g di farina 0;

2 uova;

1 spicchio di aglio bio;

2 rametti di timo fresco;

6 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Diciamo basta alle solite polpette ma cuciniamo invece questa ricetta golosa dal sapore delicato

Il primo passaggio sarà sicuramente quello di mondare e lavare per bene il cavolfiore. Questo andrà poi ridotto a delle cime ripulite da eventuali ramificazioni e dal gambo centrale. Lessiamo poi la verdura a vapore in acqua bollente per circa 8 minuti.

Verso la fine buchiamo il cavolfiore con uno stecchino per vedere se sia pronto, in caso contrario continuiamo la cottura di un paio di minuti: la consistenza dovrà essere croccante e non troppo morbida. Appena pronto, scoliamolo e, una volta tiepido, tritiamolo con un mixer evitando però di ridurlo in poltiglia.

Con lo stesso mixer tritiamo poi anche l’Emmental e, usando una mezzaluna, passiamo anche l’aglio e delle foglioline di timo.

In una ciotola a parte sbattiamo le uova con il parmigiano e aggiungiamo poi il cavolfiore e l’Emmental. Mescoliamo per bene e uniamo anche il trito d’aglio e di timo, per poi regolare anche di sale e pepe. Infine, integriamo anche un po’ di pangrattato per amalgamare così un composto compatto, sodo e non appiccicoso.

Ultimi passaggi

A questo punto, bagniamo leggermente le mani e iniziamo a formare delle polpette ricoprendole poi di farina in modo uniforme. Una volta fatto questo, non ci resterà che sistemarle in un vassoio, coprirle con della pellicola e lasciarle in frigo per una ventina di minuti.

Nel frattempo, riempiamo una padella larga antiaderente con l’olio e facciamolo scaldare a fiamma media. Appena pronto, immergiamo le crocchette e lasciamole cuocere per circa 10 minuti, fino a che non si saranno ben dorate. Facciamo attenzione a non farle bruciare e scoliamole con una schiumarola quando il colore sarà di nostro gradimento.

Per finire, riversiamole in una ciotola da portata, ricoperta di carta assorbente, e serviamole calde. Il risultato sarà davvero uno spettacolo di cucina, buono e sfizioso ma anche salutare.

