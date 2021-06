Arriva l’estate e finalmente possiamo tornare a sfoggiare le scarpe e i sandali che più amiamo. Spesso però, che siano scarpe vecchie o nuove, possono portare dolore e farci comparire delle vesciche. Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di averne una. Quello che forse non tutti sanno è che ci sono dei rimedi naturali ai quali possiamo ricorrere per provare sollievo e farle guarire più in fretta.

Diciamo addio per sempre alle dolorosissime vesciche ai piedi con questi strabilianti metodi.

Cosa sono?

La vescica è una bolla di liquido che si accumula tra gli strati più esterni della pelle. A provocarle, spesso, sono l’attrito e lo sfregamento continuo con la scarpa oppure la pressione eccessiva sul piede. Contrariamente a ciò che si crede è meglio evitare di farle scoppiare e rimuovere la pelle. Nonostante ciò, se la vescica è molto grande, possiamo bucarla con un oggetto sterilizzato, drenare il liquido e disinfettare la pelle.

Ci sono diversi rimedi naturali ai quali possiamo ricorrere, fortunatamente, per far guarire più in fretta la vescica. Il primo è probabilmente il più conosciuto e diffuso e si tratta di acqua e sale.

Fare un pediluvio in una soluzione di acqua e sale aiuterà a tenere pulita la zona evitando possibili infezioni. Potrebbe bruciare un po’, ma assicuriamo che è molto efficace. In alternativa, possiamo sostituire il sale con il bicarbonato per fare il pediluvio, oppure creare una pasta miscelandolo con l’acqua e applicare sulla vescica.

La natura ci aiuta

Per favorire la guarigione, un ottimo alleato è l’aloe vera. Infatti, possiamo prenderne una foglia, tagliarla a metà e prelevare il suo gel. Applicarlo sulla vescica aiuta a farla cicatrizzare e a ridurre il rossore.

Se le vesciche non ci danno tregua, possiamo usare la camomilla. Essa è infatti molto efficace per alleviare il fastidio e disinfiammare la zona dolente. Per farlo, prepariamo un infuso di camomilla e poi applichiamo la sua bustina sulla vescica. In alternativa, bagnamo una garza sterile con la camomilla e mettiamola sulla vescica per trovare rapido sollievo.

Un’altra pianta dal potere lenitivo è senz’altro la calendula. Questa favorisce la rigenerazione della pelle e aiuta a ridurre l’infiammazione. In questo caso, compriamo una crema a base di calendula o il suo olio essenziale e mettiamolo sulla vescica per alleviare il dolore.

Infine, forse non tutti sanno che l’aceto di mele è un rimedio naturale molto efficace per combattere le vesciche. Da un lato è in grado di disinfettare la pelle e dall’altro favorisce la rimarginazione della pelle. Per usarlo contro le vesciche consigliamo di diluire una tazza di aceto di mele nell’acqua e di lasciare a bagno il piede dolente.

