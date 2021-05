Il vino è la bevanda preferita di tantissime persone. E la ragione è chiara: il vino è una delle cose più versatili che si possano bere. C’è quello della casa, per le cene in osteria. E c’è quello raffinato, per gli eventi importanti. Abbiamo il bianco per il pesce, il rosso per la carne, ed un mondo da scoprire per capire davvero le sfumature di questa bevanda.

A questo proposito, la Redazione di ProiezionidiBorsa cerca sempre di diffondere la sua conoscenza per aiutare coloro che si vogliono avvicinare a questo alcolico favoloso. Recentemente lo abbiamo fatto consigliando un vino che viene da lontano, e che ci farà fare la figura degli intenditori se lo portiamo a cena.

Oggi però parliamo di un inconveniente che capita spesso quando si alza il gomito, e che quindi va risolto in maniera intelligente. Diciamo addio alle macchie di vino rosso grazie a questo incredibile ingrediente che sorprenderà tutti.

Ecco come bisogna fare

Abbiamo bisogno di due semplici ingredienti per pulire la macchia. La prima è l’ormai celeberrimo bicarbonato di sodio, che funziona bene in ogni situazione. Ma prima del bicarbonato, consigliamo qualcosa di sorprendente: proviamo ad applicare un pochino di vino bianco sulla macchia. Non troppo, perché altrimenti rischia solo di peggiorare la situazione e lasciare un alone ancora più visibile. Ma una piccola quantità, magari mischiata con un po’ di acqua tiepida, può aiutare davvero.

Una volta messo il vino, sciogliamo il bicarbonato in acqua ed applichiamo la soluzione ottenuta sulla macchia. Dopo circa un’ora il vino rosso dovrebbe essere scomparso, e quindi possiamo sciacquare via la nostra soluzione. Per evitare aloni, spruzziamo periodicamente un po’ d’acqua sull’area del bicarbonato, e così facendo ci assicureremo di non avere nessun residuo.

Diciamo addio alle macchie di vino rosso grazie a questo incredibile ingrediente che sorprenderà tutti. Potrà sembrare inusuale, ma il vino bianco fa proprio al caso nostro. Ovviamente però utilizziamone uno di bassa qualità, non vogliamo di certo sprecare così dell’ottimo Champagne o Franciacorta.