Con la fine dell’estate e delle vacanze, in molti si ritrovano con una pelle del viso ricca di impurità. Infatti, anche se il riposo fa bene alla pelle, alcune persone, in estate, tendono a lasciarsi andare agli eccessi un po’ più spesso del solito. E tra un’alimentazione scorretta e un maggior consumo di alcolici, la comparsa di punti neri e impurità potrebbe essere del tutto normale.

Per cui, con l’arrivo dell’autunno, è bene ricominciare a prendersi cura di sé, con un’alimentazione adeguata e con la cura del viso. A questo proposito, esiste un dispositivo innovativo che, negli ultimi tempi, sta spopolando ed è utilissimo nella pulizia del viso: l’aspiratore per punti neri.

Diciamo addio alle impurità e ai punti neri con questo dispositivo che in pochi conoscono

L’aspiratore per punti neri è una sorta di aspirapolvere di piccole dimensioni che è in grado di aspirare i punti neri dai pori. Così facendo, si ottiene una pelle più pulita, senza quegli inestetismi tanto odiati. Il dispositivo è molto semplice da usare ed, infatti, basterà accenderlo e farlo scorrere sulla pelle del viso per veder scomparire i punti neri. Nel processo, si consiglia di non lasciare il dispositivo fermo sullo stesso punto per più di un paio di secondi. In effetti, anche se efficace, questo strumento è piuttosto potente e può danneggiare le pelli più sensibili. È importante passare l’aspiratore per punti neri solamente sulle zone interessate, come ad esempio sulla zona T. Infatti, il dispositivo è estremamente efficace, ma anche parecchio aggressivo per la pelle e se si passa su una zona sensibile si rischiano delle lesioni.

Proprio per questo, l’aspiratore per punti neri è sconsigliato per le persone che hanno la pelle sensibile.

Come preparare la pelle al trattamento

Quando si decide di utilizzare l’aspiratore per i punti neri, è necessario preparare la cute al trattamento per fare in modo che sia efficace. La cosa più importante è avere i pori dilatati, o si rischia di non riuscire a pulire la pelle. Per cui, diciamo addio alle impurità e ai punti neri che si sono accumulati durante l’estate grazie a questo dispositivo che in pochi conoscono.

Per prima cosa, è necessario detergere la cute per eseguire il trattamento sulla pelle pulita. Poi, si consiglia di favorire la dilatazione dei pori passando un panno umido e caldo sulla cute. Infine, accendere l’aspiratore e passarlo sulla cute, con movimenti circolari, ricordando di non sostare per più di 2 secondi per ogni punto. Dopo il trattamento, è importante idratare la pelle con una crema delicata.

Il trattamento con l’aspiratore per punti neri è estremamente efficace e si consiglia di eseguirlo non più di 1-2 volte alla settimana. Attenzione, però, prima di decidere o meno sull’acquisto del prodotto è sempre consigliato rivolgersi a figure specializzate nel settore e capire la strategia d’azione migliore per ogni tipo di pelle.