In questi giorni di vacanza abbiamo tutti un po’ esagerato a tavola. Abbiamo gustato piatti tipici del nostro luogo di villeggiatura, siamo stati a cena fuori quasi ogni sera. Abbiamo bevuto qualche calice di vino in più per accompagnare quei deliziosi piatti gourmet. E inevitabilmente capita che il nostro stomaco cominci a ribellarsi e a chiederci una tregua. E ci ritroviamo con una fastidiosa acidità di stomaco che ci rovina la giornata.

Stomaco disturbato non solo dagli eccessi

L’acidità di stomaco o bruciore di stomaco può anche essere un disturbo comune. Non per forza causato da una dieta sregolata o da eccessi. Infatti, esistono persone che potrebbero somatizzare lo stress e manifestare questo genere di sintomi. Ma in realtà potrebbe anche dipendere da alimenti che combinati causerebbero questo problema. Abbiamo approfondito l’argomento nell’articolo “I due alimenti da non unire mai per evitare acidità di stomaco e fastidi addominali”.

Diciamo addio all’acidità di stomaco di questi giorni con questo rimedio naturale

Potremmo ricorrere a qualche farmaco per risolvere questo fastidioso problema che ci impedisce di goderci appieno le vacanze. Ma è sempre bene consultare un medico prima di assumere medicinali. Vediamo quindi come provare a liberarci dell’acidità di stomaco usando la fitoterapia.

Un’erba officinale dal passato

La pianta utile per questo tipo di problema è l’altea. Questa pianta è conosciuta per le sue tante proprietà fin dall’antichità. Usata in passato per l’effetto emolliente e lenitivo. Tant’è che il suo nome significherebbe proprio “guarigione”. Infatti, viene addirittura considerata un’erba officinale e medicinale. Facilmente reperibile in erboristeria, vediamo come utilizzarla per trarne tutti i benefici.

Tra le proprietà di questa pianta ci sarebbe proprio la capacità di ridurre le infiammazioni della mucosa gastrica. È ricca di flavonoidi e contiene mucillagini che riuscirebbero a rinforzare le pareti dello stomaco. Aiutando così a contrastare l’eccesso di acidi che porterebbero poi a eventuali gastriti.

Possiamo preparare un infuso a freddo e consumarlo poi durante il corso della giornata. In questo modo potremo cercare di dare sollievo al nostro stomaco irritato. E in poco tempo riusciremo a tornare a mangiare come prima. Ovviamente se il problema dovesse essere recidivo e importante, meglio sempre rivolgersi al medico.

Quindi, ecco qui, diciamo addio all’acidità di stomaco di questi giorni con questo rimedio naturale. Per potenziare l’effetto dell’altea abbiniamola alla liquirizia. Prepariamo un decotto e beviamolo dopo il pasto. E sfruttiamo i rimedi naturali, se possibile, per tentare di alleviare piccoli problemi come questo.

