Avere una casa sempre profumata e pulita è l’obiettivo di tutti. Per nostra fortuna esistono moltissimi prodotti naturali che possono aiutarci, come ad esempio queste 3 straordinarie piantine di cui abbiamo parlato in un precedente articolo. Purtroppo, però, esiste una stanza più esposta di altre alla puzza e allo sporco. Ovviamente stiamo parlando del bagno. Ma stiamo per scoprire anche in questo caso alcuni insospettabili prodotti, che potrebbero darci una grossa mano. Quindi diciamo addio alla terribile puzza del water e allo stesso tempo liberiamo gli scarichi grazie a 2 prodotti che usiamo spesso in cucina. Vediamo quali sono e come usarli nel modo giusto.

Usiamo l’acido citrico per pulire la tazza del water

L’acido citrico è un prodotto che deriva dagli agrumi e che trova moltissime applicazioni in cucina e non solo. Possiamo usare l’acido citrico come conservante dei cibi, come ingrediente per la preparazione di formaggi e latticini, nelle bibite e nelle marmellate.

Oppure come base per un brillantante o un anticalcare fai da te per le pulizie di casa. L’acido citrico è ottimo anche per la pulizia del water. Non solo la sua composizione chimica lo rende perfetto come disincrostante. Applicandone due cucchiai nel water e lasciandolo agire per una notte, riusciremo anche a dire addio al cattivo odore.

Diciamo addio alla terribile puzza del water e liberiamo gli scarichi con questi 2 insospettabili prodotti da cucina che potrebbero addirittura funzionare meglio di bicarbonato e aceto

Il secondo prodotto di cui stiamo per scoprire le proprietà pulenti è davvero insospettabile. Stiamo parlando del lievito di birra. Tutti sappiamo che possiamo usarlo per preparare pane, pizza, torte salate o dolci e molto altro. In pochi, però, sanno che potrebbe diventare il nostro miglior alleato per scacciare la puzza dal wc.

Proviamo a prendere 25 grammi di lievito di birra e due bicchieri d’acqua. Mettiamo a bollire l’acqua in un pentolino e, quando raggiunge la temperatura giusta, facciamo sciogliere dentro il lievito. Completata l’operazione, versiamo il composto nello scarico e facciamo agire per una notte.

La mattina successiva la puzza potrebbe essere un vecchio ricordo e potremmo avere allo stesso tempo uno scarico sgombro.

Se il rimedio non dovesse funzionare, significa che lo scarico ha bisogno dell’intervento di un professionista. In questo caso meglio rivolgersi a un idraulico esperto per evitare di fare danni irreparabili ai nostri preziosi sanitari.

