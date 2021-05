Quando le giornate diventano più calde, è normale che il lavello produca odori davvero disgustosi.

Stare in cucina diventa davvero molto difficile, soprattutto se questo olezzo si diffonde in tutto l’ambiente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

I prodotti specifici che possiamo comprare al supermercato non sono la soluzione giusta. Sono prodotti tossici e dannosi per l’ambiente. Ma anche per la nostra stessa salute e per quella dei nostri cari. Promettono risultati miracolosi che, spesso, non si realizzano (e la puzza rimane lì!), senza contare che costano anche parecchio.

Per questo motivo, abbiamo deciso di consigliare un metodo del tutto naturale con cui è possibile eliminare realmente i cattivi odori prodotti dallo scarico del lavello. Ci vorranno solo 5 minuti per preparare questa “pozione” davvero magica. In fondo lo sappiamo, spesso i prodotti naturali sono anche quelli più efficaci.

Vediamo subito di che metodo si tratta. Diciamo addio alla puzza nauseante che proviene dal lavandino grazie a questa soluzione geniale da preparare a casa in 5 minuti, economica e super efficace.

Solo prodotti naturali

Per creare questo composto magico ci serviranno solo 3 ingredienti. Potremmo trovarli tutti all’interno delle nostre dispense, visto che sono prodotti di uso comune.

Per preparare la soluzione ci vorranno al massimo 5 minuti.

Facciamo bollire alcuni chiodi di garofano in un pentolino. Una volta raggiunta l’ebollizione, filtriamo l’acqua e mettiamo da parte i chiodi di garofano. A questo punto, versiamo nello scarico del lavello del sale grosso, un cucchiaino di bicarbonato, e l’acqua filtrata precedentemente. Lasciamo agire il tutto per 45 minuti.

Questa soluzione è davvero magica perché disinfetterà lo scarico e neutralizzerà gli odori. Trascorso questo tempo, dovremo lasciare scorrere dell’acqua calda all’interno delle tubature. L’operazione può essere ripetuta finché lo scarico non produrrà più quel tipico odore nauseante.

Ed ecco che, con pochissimi euro, abbiamo risolto un problema molto comune. Diciamo addio alla puzza nauseante che proviene dal lavandino grazie a questa soluzione geniale da preparare a casa in 5 minuti, economica e super efficace.

Nota importante

È fondamentale ricordarsi di pulire accuratamente il proprio lavello tutti i giorni dagli eventuali residui di cibo rimasti nello scarico o nel filtro. La maggior parte delle volte, è proprio questa la causa del cattivo odore.

Approfondimento

La soluzione migliore per pulire perfettamente il piano cottura è questo sgrassatore naturale da fare a casa in 5 minuti