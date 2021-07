L’estate è sempre una sfida evitare che il nostro splendido make-up non coli. Anche se preferiamo un trucco leggero che ci aiuti solo a coprire le piccole imperfezioni è indispensabile che duri diverse ore. Ma con le alte temperature è quasi impossibile non ritrovarsi con pelle lucida e goccioline di sudore. Soprattutto se abbiamo la pelle grassa o mista. Di solito teniamo in borsa la cipria fissante che ci aiuta a mantenere al top il nostro trucco. Ma c’è una soluzione ancora più pratica ed efficace che non tutti conoscono.

Cipria e spray fissante sono di grande aiuto

Come dicevamo, questi due prodotti sono utili a preservare il nostro make-up. Ma se tendiamo a sudare molto in viso è indispensabile tamponare questo sudore. E poi applicare uno di questi prodotti. Ed è proprio quando tamponiamo che la maggior parte del trucco viene via. Per questo motivo è necessario usare qualcosa di diverso rispetto al normale fazzolettino di carta.

Diciamo addio alla pelle lucida e goccioline di sudore con questo trucco geniale

Ed è qui che ci viene in aiuto un oggetto alquanto insolito che nessuno si aspetta possa essere utile. Stiamo parlando del tovagliolino da bar. Già, quello strano fazzolettino in velina di cui spesso ci lamentiamo e che troviamo in tutti bar e gelaterie. Ci siamo sempre chiesti come mai si usino questi tovaglioli di velina goffrata e non i classici tovaglioli. Questo perché non sembrano pulire come dovrebbero e quasi ci sembrano scadenti e molto scomodi.

Ma in realtà nascono non solo per pulire bocca o mani da residui di cibo. Sono pensati per limitare il contatto con l’alimento quando viene servito. E un tovagliolo normale andrebbe ad assorbire troppo attaccandosi appunto all’alimento. Ora che sappiamo a cosa servono al bar, vediamo come utilizzarli per il trucco.

Sono perfetti per assorbire il sebo in eccesso e le piccole gocce di sudore. Tamponandoli sul viso agiranno solo sul sudore senza portare via il trucco che abbiamo sulla pelle. Come invece accadrebbe con un normale tovagliolo.

Quindi, diciamo addio alla pelle lucida e goccioline di sudore con questo trucco geniale. Prendiamone sempre qualcuno in più al bar e teniamolo in borsa. Così quando dovremo tamponare il sudore senza rovinare il trucco lo avremo sempre a disposizione!

Approfondimento

Il trucco dell’estate leggero e veloce per sembrare più raggianti dopo gli anta