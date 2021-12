Le uova sode sono certamente uno dei ‘piatti’ a cui ci rivolgiamo più frequentemente quando la fretta è tanta e i morsi della fame si fanno sentire. È una preparazione velocissima e che ci permette di mettere in tavola qualcosa di sostanzioso senza sporcare nulla in cucina, tranne un pentolino. Ma forse non tutti sanno che in realtà esiste un metodo ancora più rapido per preparare le uova sode, e che non richiede nemmeno l’uso di un pentolino, e per la verità non richiede neanche un fornello. Sembra incredibile ma si può fare. Vediamo come.

Diciamo addio al pentolino, basta questo trucchetto insospettabile per cuocere le uova sode molto più velocemente senza fornello

Ma in che modo è possibile cuocere un uovo sodo alla velocità della luce, e per giunta senza usare il pentolino e il fornello? La soluzione è talmente semplice che può sembrare banale: basta usare il bollitore elettrico. Proprio così, lo stesso bollitore che tutti usiamo in cucina per preparare tè e tisane può venirci in aiuto quando siamo di fretta, o quando non abbiamo un fornello a disposizione.

Basta adagiare l’uovo con delicatezza nel bollitore e poi accenderlo per ottenere un uovo sodo senza l’uso del fornello, e molto più velocemente che con il pentolino. L’acqua nel bollitore elettrico, infatti, ci mette molto meno a scaldarsi rispetto a quella nella pentola. Avremo quindi un uovo sodo pronto in men che non si dica, e senza sporcare assolutamente nulla in cucina.

Assicuriamoci solo di non danneggiare il guscio quando mettiamo l’uovo nel bollitore, altrimenti potrebbe rompersi. Si tratta di una soluzione geniale e velocissima per ottenere le uova sode in men che non si dica. Diciamo addio al pentolino, basta questo trucchetto insospettabile per cuocere le uova sode molto più velocemente senza fornello.

Usiamo lo stesso trucco per le patate bollite

Ma il bollitore elettrico non torna utile soltanto per fare le uova sode. Possiamo utilizzare lo stesso trucco anche per altre ‘ricette’, per esempio per bollire le patate. Le nostre patate saranno morbidissime molto più in fretta. Assicuriamoci che siano ben pulite prima di metterle nel bollitore, in modo da non sporcare l’interno.

Cosa fare se il bollitore si sporca

In caso di incidente, come un uovo che si apre durante la bollitura, non dobbiamo metterci a pulire il bollitore a mano. C’è infatti un trucco semplicissimo per pulire il bollitore: basta mettere all’interno un bicchiere di aceto bianco e circa due bicchieri di acqua e farlo bollire per due o tre volte. L’interno sarà lucido e splendente.

