Il cattivo odore nelle scarpe è un problema molto comune. Può capitare davvero a chiunque e non dipende solo da quanto curiamo la nostra igiene personale. Portiamo le scarpe per tante ore al giorno ed è normale che il piede sudi. Impregnando poi la suola interna delle scarpe. Per fortuna alcuni modelli sono facilissimi da pulire e igienizzare. Basta metterli in lavatrice. Ma ci sono alcune scarpe che con un lavaggio si rovinerebbero subito. Oggi vedremo proprio come eliminare il cattivo odore dalle scarpe che non possiamo lavare in lavatrice!

Scarpe in tela e da ginnastica si possono lavare in tranquillità

Con i giusti accorgimenti. Attenzione alla temperatura, sempre a freddo. E mettiamole in una federa, per evitare che i germi si depositino nel cestello. Così avremo le nostre scarpe di nuovo pulite e profumate. Ma se abbiamo delle scarpe da ginnastica in pelle? Oppure scamosciate? In lavatrice non possiamo metterle. Neanche il trucco della federa è utile. Perché il materiale esterno si rovinerebbe. Costringendoci a buttarle via.

Diciamo addio al cattivo odore delle scarpe con questo spray magico utilissimo per le scarpe che non possono andare in lavatrice

Quindi, cosa fare? Prima di tutto, puliamo l’esterno della scarpa. Per togliere piccole macchie o eliminare la sporcizia. Usiamo un dischetto di cotone imbevuto. A seconda del materiale della nostra scarpa usiamo il prodotto più adatto. Quelle scamosciate basta spazzolarle. Per le parti in gomma si può usare il dentifricio o un po’ di acetone. Ma solo se bianche, altrimenti rischiamo di stingerle. Ora passiamo alla parte più complicata da pulire. La suola interna che trattiene tutti gli odori. Si può provare con del bicarbonato e farlo agire tutta la notte. Ma non sempre funziona.

Lo spray magico elimina odori fatto in casa

Prendiamo 250 millilitri di acqua, 250 millilitri di aceto bianco, e qualche goccia di olio essenziale. Lavanda, vaniglia o meglio ancora olio di albero del tè. Mescoliamo il tutto e mettiamolo in un flacone con lo spruzzino. Ora possiamo spruzzarlo nelle nostre scarpe. Ogni volta che le togliamo o iniziamo a sentire cattivo odore. Il risultato è garantito!

Quindi, diciamo addio al cattivo odore delle scarpe con questo spray magico utilissimo per le scarpe che non possono andare in lavatrice. Un altro piccolo trucchetto utile è mettere i fogli dell’asciugatrice nella scarpa. Appena le togliamo via e sono ancora sudate. Il foglio assorbirà sudore e brutti odori!