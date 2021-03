Per tutelare la propria salute, bisogna iniziare a tavola. Una dieta sana ed equilibrata di sicuro è un bel punto di partenza. Poi si può anche iniziare ad aggiungere qualche buona abitudine, come quella di prendersi un cappuccino sanissimo, di cui parliamo in questo articolo.

Però c’è un problema di cui molti soffrono e che va risolto per ritrovare davvero il benessere. Stiamo parlando delle difficoltà nella digestione, che possono avere varie ragioni e conseguenze davvero sgradite. Vediamo quindi come liberarcene: diciamo addio ai problemi di digestione stando attenti a queste abitudini.

Prendiamoci tutto il tempo necessario

Uno dei problemi che ci affliggono più spesso al giorno d’oggi è la fretta. Soprattutto a pranzo nelle giornate lavorative tendiamo a mangiare troppo velocemente. Può capitare che ci prendiamo un panino al volo al bar, oppure che mangiamo in fretta mentre andiamo avanti a lavorare con il computer.

Tutto questo rende molto più complessa la digestione: infatti il cibo inizia ad essere digerito in bocca, grazie alla saliva e ad un’accurata masticazione. Prendiamoci quindi tutto il tempo necessario per pranzare, teniamo lontane le distrazioni, e vedremo che la nostra digestione inizierà a migliorare subito.

Ciò che si mangia è importante

Non è solo una questione di come mangiare bene, ma ovviamente anche di cosa. Spesso infatti capita che mangiamo prodotti confezionati, che a volte contengono una quantità eccessiva di sali e grassi. Oppure eccediamo con alcool, bibite gassate, e caffè, che tendono ad aumentare l’acidità di stomaco.

Per cui, se si hanno problemi di digestione, è bene variare la propria dieta cercando di mangiare il più possibile in maniera naturale, e con ingredienti semplici. Ad esempio, farsi più spesso una semplice pasta al pomodoro, oppure un riso non eccessivamente condito. Vedremo che il carico sul nostro stomaco si alleggerirà subito, riducendo i nostri sintomi.

Diciamo addio ai problemi di digestione stando attenti a queste abitudini. Mangiare bene e lentamente è il modo più semplice per stare bene, e perchè no, anche migliorare l’esperienza complessiva dei pasti.