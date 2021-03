Con l’arrivo del caldo e della primavera dobbiamo tutti prepararci al cambio di stagione. È giunto il momento di riporre cappotti, maglioni pesanti e piumini per dare spazio a indumenti più primaverili. Ma come possiamo essere sicuri di non trovare capi rovinati o maleodoranti una volta che ne avremo di nuovo bisogno?

Diciamo allora addio a muffa e cattivi odori grazie a questo semplice metodo salvaspazio: il sottovuoto.

Riduce gli ingombri

Col cambio di stagione tutti gli indumenti che non vengono utilizzati regolarmente vanno di sicuro ad occupare tantissimo spazio. Precedentemente abbiamo già parlato di semplici tecniche per recuperare spazio negli armadi e oggi ne vedremo una nuova. Uno dei vantaggi infatti dell’utilizzo dei sacchetti sottovuoto è sicuramente la capacità di ridurre lo spazio utilizzato fino ad un quinto delle dimensioni originali. Grazie a questa tecnica che necessita solo dei sacchetti appositi e di un’aspirapolvere potremo conservare ben 5 piumoni dove prima ce ne stava solo uno.

Protegge da muffe, insetti e mantiene l’igiene

Ma ridurre gli spazi occupati non è né l’unico, né il più importante tra i vantaggi che può dare un corretto uso del sottovuoto. Questa strabiliante tecnica infatti permette di proteggere i nostri capi da tutta quella serie di minacce tipica degli spazi chiusi. Tarme ed insetti non avranno più via di accesso. Anzi, anche nel caso in cui sui vestiti fossero già presenti uova al momento della chiusura, grazie all’assenza di ossigeno queste non potranno mai schiudersi. Lo stesso vale per polvere, muffa e umidità che con la chiusura ermetica non potranno attecchire. Infine è bene ricordare che grazie alla protezione da umidità e insetti, tutti i tessuti avranno una vita molto più lunga. Ecco quindi perché se noi diciamo addio a muffa e cattivi odori grazie a questo semplice metodo salvaspazio ne gioveranno sia i nostri vestiti che il nostro portafoglio.