Quando si pensa al mese di dicembre, la mente va subito al Natale. Anche il paesaggio innevato accarezza i nostri pensieri. Da questo manto bianco è difficile immaginare fiori colorati che spuntano. Invece dicembre sarà un tripudio di colori con questi 5 fiori variopinti e adatti per addobbare casa, terrazzo e giardino.

Sulle porte delle nostre abitazioni, nel periodo delle feste natalizie, c’è sempre un addobbo a regalare il benvenuto. Può essere il vischio, perché porta con sé un tocco di colore e perché è una pianta ben augurante e portafortuna. Oppure in casa trova certamente posto la Stella di Natale, con le sue foglie che da verde cambiano in rosso.

Oltre alla Stella di Natale esistono 3 piante eleganti e dal colore rosso, che possono abbellire casa.

A queste bisogna aggiungere anche la Cordiline dalle lunghe foglie rosso violacee, che ben si adatta in casa e giardino.

A dicembre, il primo mese invernale, una parte della natura comincia a dormire, ma un’altra parte inizia a fiorire. Tra i fiori che possiamo ammirare ce ne sono 5 di particolare bellezza: la Camelia, la Violetta del pensiero, la Rosa di Natale, il Narciso e il Ranuncolo.

Le Camelie sono dei fiori stupendi, che sembra strano trovare a dicembre. Si possono coltivare indifferentemente in vaso o in giardino. Della Camelia ne esistono di due specie. Quelle che fioriscono in primavera ed estate, e quelle che lo fanno in autunno e inverno. Queste ultime, da scegliere, sono delle seguenti varietà: la sasanqua, la hiemalis, la vernalis, la sinensis e la transnokoensis.

La Violetta del pensiero

Si tratta di fiori molto adatti per vaso e giardino, ma soprattutto per le aiuole. Ci sono tante varietà di Viola del pensiero in commercio e i colori anche sono diversi, conservando il viola di base. È un fiore che sboccia in autunno e attraversa l’inverno, per poi esplodere nella fioritura in primavera. Poi riposa per un anno e riprende l’anno successivo.

La Rosa di Natale

Nota anche come Elleboro, si chiama Rosa di Natale, perché sboccia in questo periodo e perché ricorda come corolla la rosa canina. Anticamente si utilizzava per combattere la follia. Oggi è una pianta medicinale che si può trovare in erboristeria.

Il Narciso

È un fiore molto noto, bello e profumato che non teme il freddo. Si può coltivare in vaso o in giardino, ottimo per addobbare i terrazzi come si fa in Inghilterra durante la stagione fredda.

Il Ranuncolo

Sono dei fiori eleganti, che assolutamente non temono il freddo tanto che possono spuntare anche da sotto la neve. Assomigliano un po’ alle rose, se non per il fatto che i petali sono regolari e incappucciati. Ci sono quelli che fioriscono in estate ed altri con fioritura invernale.

Sistemiamo questi fiori in terrazzo e giardino, e avremo una casa splendente di colori anche d’inverno.