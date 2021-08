Per molti l’estate non è solamente un periodo in cui allentare la presa dalla frenesia dei mesi invernali ma si rivela anche e un’occasione per concedersi più sfizi. Soprattutto in relazione al cibo e quindi alla dieta. Difatti in questi giorni, tra Ferragosto e le ferie, capita spesso di organizzare molti pranzi e cene fuori. Per quanto possa preoccuparci è importante sapere che non sarà l’eccezione di qualche giorno a rovinarci il raggiungimento di specifici obiettivi. Quindi se vogliamo concederci qualche piatto in più o un cibo che solitamente non assaggiamo, senza dubbio questo è un momento appropriato.

Tornare a regime

L’importante ovviamente è cercare di tornare subito a regime dopo aver esagerato con il cibo. Non soltanto per una questione legata alla forma fisica ma anche per ragioni fisiologiche e digestive. Difatti il nostro corpo, soprattutto se non abituato, fatica molto a digerire grandi quantità di cibo. Per questo motivo ci troviamo, dopo aver esagerato, a sperimentare gonfiore e fastidi di stomaco. Per evitare tutto questo abbiamo due strade da seguire: ricominciare a mangiare le quantità di cibo a cui siamo abituati o sfruttare i vantaggi di determinati alimenti. Questi, saranno in grado di donarci sollievo dai disturbi dello stomaco dovuti agli sgarri.

Diamo tregua allo stomaco dopo giorni di mangiate grazie all’efficacissimo rimedio delle nonne

Sono tanti i cibi che grazie a specifiche proprietà aiutano l’apparato digerente ad alleggerirsi e a lavorare meglio. Difatti già diversi mesi fa avevamo svelato cosa funziona davvero in caso di gonfiore. Oggi anche parliamo di questo ma concentrandoci su una bevanda in particolare utilizzata moltissimo soprattutto dalle nostre nonne tanti anni fa, serve proprio per questo scopo. Ci riferiamo alla tisana alla genziana. Infatti diamo tregua allo stomaco dopo giorni di mangiate grazie all’efficacissimo rimedio delle nonne.

Pochi lo sanno ma la radice di genziana è utilizzata da secoli per le sue capacità curative nei confronti dello stomaco. Difatti non solo stimola l’appetito ma favorisce anche il processo di digestione. Il suggerimento, dunque, è quello di preparare un infuso con la radice di genziana e di berlo prima dei pasti principali. In questo modo daremo una gran mano al nostro apparato digerente a riprendere un ritmo di lavoro regolare ed efficiente. Anche dopo grandi abbuffate. Si tratta ovviamente di un metodo naturale e tramandato dalle nonne. Il quale, di conseguenza, va considerato come tale. Consigliamo infatti, prima di usufruire dei vantaggi di questo infuso, di chiedere un parere al nostro dottore.