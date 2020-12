Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco come ben utilizzare il tempo preparando in questo periodo di festa una ricetta facile e gustosa, che ci permette di percorrere la galleria della bontà con dei superlativi carciofini. Diamo spazio allora alla fantasia con un tunnel pieno di carciofini al forno.

Una ricetta riscaldante e purificante

Una vera ricetta di questo periodo un po’ freddo che ci riscalda. Fra i suoi ingredienti, oltre ai carciofi, ottimi per depurare il fegato, troviamo anche la grana padano, il burro, la ricotta e la besciamella, vero scudo contro le basse temperature. Passiamo alla ricetta e vediamo come si preparano i cannelloni ripieni di carciofi.

Ingredienti per 6 persone

12 sfoglie per lasagne;

150 gr di ricotta;

50 gr di grana padano;

500 gr di besciamella;

6 carciofi;

1 scalogno;

prezzemolo;

burro;

olio evo;

sale.

Preparazione dei cannelloni ai carciofi

Si scottano in acqua bollente salata i rettangoli di sfoglia di pasta per 1 o 2 minuti. Poi si sistemano su un canovaccio per asciugare.

Si puliscono i carciofi, togliendo le foglie dure, mozzando le punte. Si passa a tagliarli a spicchi, mentre si elimina il cuore filaccioso.

Quindi si fa soffriggere lo scalogno, aggiungendo poi i carciofi tagliati e il prezzemolo tritato. Poi si sala e si cuoce per 10 minuti.

Si mischiano ricotta e 3 cucchiai di besciamella e il formaggio grana. Si aggiungono i carciofi e si amalgama il tutto.

Successivamente si rettangoli si sistema il composto di carciofi senza occupare i bordi, e si arrotolano.

Infine si unge una pirofila da forno con del burro, e al fondo si sparge della besciamella. Su di essa vanno posti in bell’ordine i vari cannelloni, che si ricoprono con altrettanta besciamella.

In forno. Diamo spazio alla fantasia con un tunnel pieno di carciofini al forno.

I cannelloni si possono anche congelare. La cottura prosegue in questo modo, si infornano i cannelloni a 180° per 30 minuti. Poi si aggiungono di sopra dei fiocchi di burro e della grana e si continua la cottura per altri 15 minuti.

Ecco pronta una ricetta semplice, buona e nutriente. E ora qualche consiglio su cosa mangiare nel periodo invernale.