Le mattinate pesanti al lavoro, gli impegni quotidiani, il sonno che si riduce. La vita frenetica ci impone ritmi serrati e la stanchezza, purtroppo, si fa sentire sempre di più.

Tra una faccenda e l’altra, ogni giornata dovrebbe durare 48 ore e forse non basterebbero neppure. Tuttavia, sappiamo benissimo che andando avanti con l’età, le nostre forze si riducono e la resistenza di un tempo resta solo un bel ricordo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

In queste situazioni, la parte del nostro corpo che più mostra i segni della fatica sono certamente i nostri occhi. Palpebre calanti, sguardo addormentato e poi loro, le immancabili borse insieme alle inseparabili occhiaie.

Le abbiamo provate tutte, dalle classiche creme idratanti a quelle ad effetto rilassante per un contorno occhi liscio e tonico. E se non avessimo ottenuto alcun risultato? Beh, a questo punto potremmo provare qualcosa di assolutamente naturale e fatto in casa.

Ecco a cosa ci riferiamo.

Diamo sollievo agli occhi gonfi e pesanti con questi patch fatti in casa con soli 3 ingredienti

I nostri esperti di beauty hanno in serbo per i nostri fidati Lettori un’idea geniale e molto semplice da realizzare. Stiamo parlando dei patch a base di camomilla da preparare con apposite formine. Si tratta di piccole maschere da poggiare sotto gli occhi per alleviare il gonfiore e rendere la pelle più compatta.

Per il nostro prodotto home made ci serviranno:

200 ml d’acqua;

1 bustina di camomilla;

1 gelificante vegetale;

2 stampini per le borse (basta che siano lunghi circa 8 cm e leggermente incurvati).

Scaldiamo l’acqua e lasciamo la camomilla in infusione per qualche minuto. Aggiungiamo il gelificante, mescoliamo per bene e versiamo il prodotto così ottenuto nei nostri stampini. A questo punto, lasciamoli in frigo per circa 15 minuti e non appena saranno pronti potremo applicarli direttamente sulla parte interessata.

Non solo benessere per gli occhi

Diamo sollievo agli occhi gonfi e pesanti con questi patch fatti in casa con soli 3 ingredienti, grazie soprattutto alla presenza della camomilla. Le sue proprietà sono innumerevoli e tra queste ricordiamo anche la capacità di alleviare il mal di stomaco e gli stati d’ansia.

Non dimentichiamo, però, che potrebbe scatenare reazioni allergiche in soggetti che soffrono già di altre allergie, come quelle al prezzemolo e alle margherite. Parliamo comunque di un’ipotesi poco frequente, ma che è bene conoscere nel caso in cui siano presenti ulteriori intolleranze.

Approfondimento

Risaltare lo sguardo senza ombretto e mascara, in modo assolutamente naturale