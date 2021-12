Secondo la tradizione, non c’è pasto che si rispetti che non sia concluso con una buona tazza di caffè fumante e profumata. E specialmente nel periodo delle feste, una tazza di caffè è ideale per aiutare la digestione e ‘pulirci la bocca’ dopo un lauto pasto in compagnia. Ma anche se molti pensano che il classico caffè con la moka sia quello più tradizionale, in realtà nel mondo esistono infiniti modi di preparare una tazza di caffè. E tra le tecniche più antiche, ce n’è una che non prevede l’uso di nessun utensile specifico. Questo caffè si può preparare in pochissimi minuti e conserva alla perfezione l’aroma della miscela. Metteremo in tavola un caffè profumatissimo e tradizionale stupendo gli amici e i parenti. Ma vediamo di che cosa si tratta.

Diamo raffinatezza alla cena di Natale con questo caffè tradizionale ricco e profumatissimo che si prepara senza moka

Ma di quale caffè stiamo parlando? Semplicissimo, si tratta del caffè greco. Molti lo avranno certamente provato durante le vacanze in Grecia. Il caffè greco si prepara seguendo una tecnica antichissima, che non richiede l’uso di macchinette o moka. Molti ritengono che conservi il sapore e soprattutto il profumo della miscela ancora meglio del classico caffè con la moka. Se sceglieremo di preparare il caffè in questo modo per le feste natalizie, stupiremo i nostri ospiti e delizieremo le loro papille gustative. Diamo raffinatezza alla cena di Natale con questo caffè tradizionale ricco e profumatissimo che si prepara senza moka.

Basta un pentolino

Ma come si prepara il caffè greco? Il procedimento è davvero semplicissimo. Basta munirsi di pentolino, possibilmente dalla forma alta e stretta, come quelli che si usano per scaldare il latte. Le miscele apposta per il caffè greco sono tagliate più grossolanamente di quelle della moka, ma se non le abbiamo a disposizione, possiamo usare il caffè normale. Nel pentolino, mettiamo due cucchiai di polvere di caffè e se, se lo gradiamo, lo zucchero. Poi aggiungiamo dell’acqua fredda e mettiamolo sul fornello a fiamma bassa. Mescoliamo solo tre o 4 volte, poi lasciamo indisturbato. Appena il caffè comincia a bollire, noteremo che si formerà una schiuma sulla superficie. Spegniamo il fornello e trasferiamo il caffè nella tazza. Non mescoliamolo. Attendiamo qualche minuto in modo che i granelli di caffè si depositino sul fondo, e poi gustiamolo. Metteremo in tavola un caffè ottimo e raffinato dalle origini antiche.

Approfondimento

