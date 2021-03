I maglioni e i golfini di lana sono capi fondamentali per stare al caldo l’inverno. Soprattutto quando si vive in posti di montagna, in cui il vero freddo si fa sentire. Tutti ne hanno più di uno nell’armadio e spesso è anche difficile liberarsene. Anche quando, per un motivo o per un altro, i maglioni ormai si sono infeltriti o ristretti. Si tengono nell’armadio, magari usandoli come “vestiti da casa”. Ma esiste un modo molto più utile di riutilizzarli, e il motivo è sorprendente.

Diamo nuova vita ai vecchi maglioni infeltriti usandoli in questo modo sorprendente e a costo zero

In realtà maglioni e golfini di lana si prestano benissimo come alleati della pulizia. Esatto, la lana ha un potere antistatico non indifferente. Sarà capitato a tutti mentre si infilava un maglione di lana di avere i capelli elettrizzati. Ecco, la lana può essere efficace per attirare la polvere.

Quindi invece di tenere il maglione nell’armadio, sapendo di non poterlo più usare, ecco cosa fare! Basterà tagliarlo in rettangoli di medie dimensioni. E utilizzarli per spolverare le superfici. La lana attrarrà la polvere, pulendo tutto alla perfezione. Senza spostarla solamente come magari può succedere se si utilizzando panni di cotone, ad esempio. Il panno di lana si comporterà proprio come fanno i panni cattura-polvere. Solo che questi panni di lana saranno a costo zero e non inquineranno neanche.

Quindi, diamo nuova vita ai vecchi maglioni infeltriti usandoli in questo modo sorprendente e a costo zero.

Un’idea intelligente per riciclare i vecchi maglioni senza spendere nulla. Se il maglione però è solo un po’ infeltrito, è un peccato tagliarlo in pezzi. Prima di passare a questa soluzione si può tentare di recuperarlo. I metodi della nonna possono essere d’aiuto. Se poi non c’è proprio nulla da fare, invece di buttarlo possiamo sempre trasformarlo in un funzionale panno cattura-polvere.

Ecco scoperto, come risolvere due problemi in uno solo. Pulire la casa in maniera efficace ed ottimale e riutilizzare al meglio vecchi maglioni infeltriti.

Infatti, grazie a questo metodo diamo nuova vita ai vecchi maglioni infeltriti usandoli in questo modo sorprendente e a costo zero.