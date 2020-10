La festa dei Morti, che cade il due novembre, è una festa celebrata in tutto il mondo. A seconda del paese d’appartenenza, ogni cultura avrà un suo modo di rendere omaggio ai propri morti.

In Messico questa festa è sentitissima, tant’è che la sua celebrazione occupa quasi una settimana, a partire dal 28 ottobre per concludersi il 2 novembre. Il Dia De Muertos, l’Halloween messicano, nasce dall’unione delle culture precolombiane che vivevano in Messico durante il periodo della conquista spagnola e la cultura cattolica, imposta sul territorio dai Conquistadores.

La festa

La festa del Dia de Muertos, l’Halloween messicano, comincia al cimitero, dove le famiglie vanno a rendere omaggio ai propri parenti defunti e portano anche offerte di cibo e simboli per commemorare il trapasso del morto.

Venditori di cibo, ghirlande e simboli vari popolano le strade del Messico. Durante questa festività ed è possibile acquistare tutto l’occorrente per commemorare il proprio defunto. Alcuni, addirittura, cedono il loro letto e dormono in terra. Per dare modo ai defunti di tornare sulla terra e dormire in un posto a loro conosciuto.

Nelle case è costume allestire un altare con tutte le foto dei parenti trapassati. La tavola viene allestita di solito in salotto. Su di essa devono essere presenti i quattro elementi della terra, a ricollegamento con il trapasso del defunto.

Le offerte sull’altare sono molteplici, spesso ci troviamo anche cibo che serve a rifocillare i morti per la strada che hanno fatto nel tornare sulla terra. Il sale non può mancare mai sull’altare perché dà ai morti la “strada” per tornare a casa. Le candele e i fiori sono altre decorazioni che addobbano il tavolo e che servono a rendere grazie per il dono del ritorno dei morti dall’aldilà.

L’ultimo elemento ma non meno importante sono le candele, che servono, insieme al sale, a guidare i morti verso la loro ex dimora terrena. Il tre di novembre la tavola va sparecchiata per essere allestita nuovamente l’anno successivo.