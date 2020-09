Di quanta acqua hanno bisogno le mie piante? Uno dei dilemmi più importanti di chi si approccia per la prima volta al giardinaggio.

Curare le piante è sicuramente un hobby divertente e gratificante. Tuttavia, a volte può essere difficile determinare esattamente di quanta acqua ha bisogno una pianta specifica. Questo perché le esigenze di una pianta possono variare in base a come viene coltivata, all’ambiente, al tipo di terreno e altro ancora. In definitiva, determinare di quanta acqua ha bisogno una pianta è un processo scientifico. Dovrete perciò aspettarvi di dover compiere molti tentativi ed errori. Informarsi sui segni di eccessiva irrigazione, evitando così di affogare le vostre piante, è il metodo migliore per determinare di quanta acqua ha bisogno una pianta.

Se anche voi vi siete chiesti “di quanta acqua hanno bisogno le mie piante?”, questo articolo fa per voi!

Conoscere la pianta

Ogni pianta ha bisogno di acqua in base all’ambiente nativo della pianta. Determinate perciò dove cresce la pianta allo stato selvatico. Quindi, fornite acqua in base a quell’ambiente o ecosistema. Ad esempio, se una pianta è originaria di una regione tropicale e vivete in ​​un ambiente semi-arido, dovrete fornirle molta più acqua rispetto alle piante native della vostra regione.

Se vi trovate in ​​un luogo asciutto, dovrete dare più acqua alle piante da frutto e agli ortaggi rispetto alle piante autoctone. Inoltre, è sempre bene dare più acqua alle felci e alle piante da fiore non autoctone.

Le piante che appena rinvasate dovrebbero avere le radici e la terra intorno a loro bagnate immediatamente. Per la prima settimana, fornite loro acqua a giorni alterni. Dopo la prima settimana, controllate attentamente la pianta per assicurarvi che il terreno rimanga umido. Innaffiate solo se il terreno è asciutto. In estate, questo può richiedere annaffiature una o anche due volte al giorno.

Controllare lo stato del terreno

Per capire di quanta acqua hanno bisogno le vostre piante, verificate l’umidità con il dito. Infilate il dito nel terreno intorno alla pianta fino alla prima nocca. Se la terra è freddo e umida, la pianta ha abbastanza acqua. Se invece vi sembra asciutto, potrebbe essere necessaria più acqua.

Usate l’irrigazione a goccia per le piante con radici poco profonde. Nel caso in cui aveste una pianta particolare con radici poco profonde, potreste pensare di predisporre un sistema di irrigazione a goccia. Questo sistema rilascerà lentamente l’acqua per un periodo di tempo più lungo. Di conseguenza, le piante con radici poco profonde avranno un migliore accesso all’acqua.

Più che per le piante di casa, l’irrigazione a goccia è particolarmente utile per piante da frutto e ortaggi in ambienti aridi. Pomodori, fragole e peperoni trarranno enormi benefici da questo tipo di irrigazione.

Chiedere ad un esperto di quanta acqua hanno bisogno le mie piante

Se riscontraste problemi a fornire abbastanza acqua ad una pianta, la soluzione migliore è contattare qualcuno che abbia esperienza nel trattarla. I dipendenti del vivaio, gli arboricoltori o i biologi delle piante potrebbero essere in grado di fornire informazioni sulla quantità di acqua necessaria per una pianta specifica. Altrimenti, potreste provarea fare delle ricerche da soli. Trovate un libro, un sito Web oppure utilizzate un’app, che contenga informazioni sulla pianta che vi interessa.