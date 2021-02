A chi non è mai capitato di leggere una recensione negativa su un hotel e poi decidere di sceglierne un altro magari più costoso per paura di avere una brutta esperienza? Siamo sicuri però che le recensioni online siano sempre attendibili? La libertà di scrittura e l’anonimato resi possibili da internet hanno fatto in modo che i siti di recensioni online come TripAdvisor diventino spesso una valvola di sfogo per le persone. Molte di queste spesso hanno aspettative altissime o magari hanno semplicemente avuto una brutta giornata, e quindi trovano più semplice lamentarsi senza mostrare un nome ed un volto e senza avere un confronto diretto con il personale dell’hotel.

Dunque, vediamo davvero di quali recensioni online bisognerebbe davvero fidarsi per fare la scelta giusta. In questo modo, eviteremo di incorrere in errori grossolani e di farci ingannare!

Quali sono le recensioni più affidabili dunque?

In una situazione totalmente generale, in cui ci sono un’infinità di recensioni, dovremmo dar credito ad alcune nello specifico. E si tratta con quelle che riportano tre stelle come valutazione. Questo non vuol dire che le recensioni negative o positive siano per forza false o inconcludenti. Semplicemente, in un oceano di valutazioni tra loro contrastanti, quelle con un voto medio sono solitamente le più equilibrate. Possiamo basarci, grazie a questo tipo di valutazioni, sia sugli aspetti negativi che positivi, e poi decidere esattamente cosa vogliamo fare. Perciò, ora sappiamo di quali recensioni online bisognerebbe davvero fidarsi per fare la scelta giusta.

E questa valutazione vale in ogni caso e in ogni situazione?

Non sempre questo consiglio può portare ai risultati sperati. Perciò, dopo aver dato una prima occhiata a queste recensioni (e anche a quelle più negative o più positive), guardiamo anche altri aspetti. Per esempio, se stiamo cercando un hotel, chiediamoci quali sono i servizi che preferiamo e quali sono le distanze migliori da percorrere per il viaggio che ci siamo prefissati. Le esigenze di ognuno di noi sono diverse, dunque dovremo decidere anche in base a quelle.

Approfondimento

Ecco come riconoscere le recensioni false e non farsi truffare