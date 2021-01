L’avvento delle varianti Covid, ha provocato ulteriori preoccupazioni sia sul fronte dei vaccini che delle misure di protezione. Si ci chiede, infatti, se di fronte alle varianti Covid, è possibile difendersi con gli strumenti classici, adottati fino ad oggi. Al riguardo, occorre precisare che le mutazioni del virus, lo rendono più resistente. Ciò potrebbe determinare un problema di inidoneità o quantomeno di insufficienza dei tradizionali strumenti di protezione.

Per quanto attiene al vaccino, la società ad oggi più avanti con le somministrazioni, cioè la Pfizer ha superato il problema. Senonché, la questione si concentra sull’efficienza delle misure di protezione, attualmente in uso. Ebbene, ad oggi sappiano che le varianti Covid inglese, sudafricana e giapponese presentano un più elevato indice di trasmissiblità. Non è ancora provato, invece, che lo rendano più aggressivo.

Come comportarsi con le varanti Covid?

Le varianti Covid rappresentano oggetto di enorme allarme sociale. Non a caso, sulla questione sono concentrati tutti gli Stati europei e non. Il problema centrale è che le forme di virus mutate sono più infettive del 50-70%. Quindi, cerchiamo di rispondere alle domanda: “di fronte alla varianti Covid, è possibile difendersi con gli strumenti classici?”. In proposito, è stata diffusa la raccomandazione di usare mascherine altamente protettive, che assicurano un filtraggio quasi pari al 90%.

In particolare, occorrerebbe utilizzare le mascherine cosiddette chirurgiche o le FFP2. Bisognerebbe, invece, evitare, le mascherine di stoffa. Queste ultime, infatti, assicurano una minore capacità protettiva, che è pari a circa il 70%. Si è specificato, inoltre, che le FFP2 sono le più indicate per che chi sta per molte ore in luoghi chiusi. Il tutto perché esse hanno una maggiore resistenza e garantiscono una migliore barriera rispetto alle mascherine chirurgiche. Si pensi che in Germania, è obbligatorio utilizzare le FFP2, per salire sui mezzi pubblici o per entrare nei negozi.