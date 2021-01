Continuiamo a ritenere che la banca tedesca sia davvero un affare di medio lungo termine e lo stiamo scrivendo da diversi mesi su queste pagine. Infatti, alla lice degli ultimi movimenti la nostra tesi risulta rafforzata e la view è che Deutsche Bank potrebbe puntare ad un rialzo del 100% in pochi mesi.

Quali sono i motivi?

Per il momento grafici e poichè i grafici scontano tutto riteniamo che presto giungeranno anche motivi legati al business e ai fondamentali della società.

La banca fornisce prodotti e servizi di investimento, finanziari e correlati a privati, entità aziendali e clienti istituzionali in tutto il mondo

Il titolo (MIL:DBK ) ha chiuso a Piazza Affari la giornata di contrattazione del 6 gennaio in rialzo del 5,93% a 9,36.

Nel 2020 ha segnato il minimo a 4,478 ed il massimo a 10,356.

Gli analisti altri sono pessimisti ed infatti raccomandano (23 giudizi) il titolo con un target di fair value a 7,67.

Le nostre ragioni, come già scritto nei nostri precedenti giudizi, riguardano prospettive future perchè ai livelli attuali secondo i calcoli del discounted cash flow, i bilanci degli ultimi anni ci restituiscono un obiettivo fair value intorno a 6,34 euro per azione.

Quali sono le prospettive future che leggiamo dalle comunicazioni societarie e che ci interessando molto?

Si prevede che gli utili cresceranno dell’85,08% all’anno e questo potrebbe portare ad un netto miglioramento del nostro giudizio.

Deutsche Bank potrebbe puntare ad un rialzo del 100% in pochi mesi

Come regolarsi? Il titolo alla chiusura odierna si è fermato ad un punto nodale, proprio a ridosso di una trend line ribassista di lungo termine che scende dal massimo toccato nella settimana del 18 dicembre 2017 quando è stato toccato il massimo a 17,12. Una chiusura settimanale superiore ai 9,50 farebbe esplodere le quotazioni con obiettivo a 12 mesi in area 17,12. A 24/36 mesi in area 20 euro per azion.

Strategia di investimento

Chi ha comprato il titolo come da noi indicato sui minimi annuali deve continuare a mantenere le posizioni di lungo con stop loss a 8,50. Chi non possiede il titolo, ai livelli attuali può comprarlo fin da subito con stop loss di breve termine a 8,75.

Riteniamo che questa banca farà faville nei prossimi mesi come in Italia faranno al stessa cosa i titoli Banco BPM, Bamca MPS, Intesa Sanpaolo, Unicredit ed altri.