Oggi il nostro Staff di Diritto e Fisco analizza le detrazioni sulle erogazioni liberali alle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), come ed in che misura spettano.

In merito alle erogazioni effettuate da persone fisiche e da persone giuridiche in favore delle a.s.d. non ONLUS, i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche possono detrarre dalle imposte una somma pari al 19% dell’erogazione effettuata.

In che misura spettano alle ASD

La detrazione è comunque calcolata su un importo complessivo non superiore ad euro 1.500 per ogni periodo d’imposta e, pertanto, l’importo massimo del beneficio fiscale ammonta a euro 285.

In che misura spettano alle ASD che sono anche ONLUS

Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali potranno detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 30% (35% se l’erogazione è fatta verso una organizzazione di volontariato) delle predette erogazioni liberali calcolato su un importo massimo di euro 30.000 per ciascun periodo di imposta .

In alternativa vi è anche la possibilità di deduzione delle somme sopra indicate, in tal caso la deduzione non potrà essere superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato.

Un’ulteriore novità, che interessa gran parte delle spese detraibili, di cui abbiamo già parlato in altri articoli relativi ad altre detrazioni, si focalizza sulle modalità di pagamento.

E’ stato infatti stabilito che la detrazione spetterà soltanto nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta con mezzi tracciabili, quali:

bonifici bancari o postali;

carte di credito, di debito o prepagate.

Queste spese quindi non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Facciamo notare che diversamente da altre detrazioni in questi casi non è prevista la possibilità di pagare con assegno.

