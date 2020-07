Oggi andiamo a definire le detrazioni spese sportive, a chi spettano ed in che misura.

Tra l’elenco delle tipologie di spese che si possono detrarre, rientrano anche le quote di iscrizione e abbonamenti per bambini e ragazzi (5-18 anni) ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti finalizzati alla pratica di attività sportiva dilettantistica.

Cosa occorre

Ricordiamo che per poter usufruire delle detrazioni per spese sportive del minore, nella fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dall’ente sportivo, deve risultare obbligatoriamente:

Ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ( o se persona fisica: nome e cognome, residenza e codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione)

Causale del pagamento

Attività sportiva esercitata

Importo Pagato

Dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva

Codice fiscale di chi effettua il pagamento

Detrazioni spese sportive, a chi spettano ed in che misura. Importi e limiti della detrazione

Le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento sportivo di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, sono soggette a una detrazione di imposta pari al 19% per un importo non superiore a 210 euro per ciascun figlio a carico.

Detrazione con obbligo di tracciabilità dei pagamenti

La novità del 2020 riguarda però la modalità di pagamento di queste quote, che, ai fini della detrazione, non può più essere il contante.

Data la prescrizione di tracciabilità del pagamento, le modalità ammesse risultano quindi:

1)Carte di debito

2)Carte di credito

3)Carte prepagate

4)Bancomat

5)Assegni bancari e circolari

Altri sistemi di pagamento tracciabili (pagamenti digitali, assegni postali ecc)

Il consiglio del nostro Staff è di verificare, in sede di compilazione del Modello Unico o del 730, che vi siano tutti gli elementi necessari alla detrazione nonché avere cura di conservare sia il giustificativo di spesa che la prova di pagamento.

