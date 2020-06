Come funzionano la detrazione spese universitarie e scolastiche 2020 nel modello 730? Anche nella dichiarazione dei redditi che andremo a presentare quest’anno ci è consentito detrarre una parte delle spese sostenute per l’istruzione dei nostri figli. Vediamo cosa stabilisce la legge al riguardo e quindi come procedere per ottenerle.

Le attuali disposizioni di legge

Le attuali disposizioni di legge prevedono che le detrazioni si possono ottenere sia che un figlio segua l’Università pubblica che privata. Inoltre i benefici sono accordati tanto agli studenti che risultano in corso che a quelli che risultano fuori corso. Quali sono i riferimenti ministeriali che danno tutte le informazioni in merito a queste detrazioni? A rispondere è il decreto del MIUR del 19 dicembre 2019. Qui si legge che è detraibile solo il 19% dei massimali di spese universitarie consentite. Cioè il Ministero ha fissato dei tetti massimi di spesa che si possono considerare e su questi importi massimi si applica l’aliquota del 19%. I tetti massimi dipendono da due fattori: la zona geografica d’appartenenza del contribuente e lo specifico tipo di studi fatti dallo studente.

Gli importi detraibili per gli universitari

I limiti massimi di spesa detraibili per gli universitari sono stabiliti dal MIUR e per la precisione sono i seguenti:

AREA DI STUDI NORD CENTRO SUD Corsi post-laurea € 3.700 2.900 1.800 Medica € 3.700 2.900 1.800 Sanitaria € 2.600 2.200 1.600 Scientifico-Tecnologica € 3.500 2.400 1.600 Umanistico-Sociale € 2.800 €2.300 1.500

Per quanto riguarda invece le voci di spesa che si possono detrarre (cioè: quali costi sì e quali no), abbiamo: i test di accesso ai corsi di laurea. Poi le tasse di immatricolazione e/o iscrizione e le tasse per sostenere gli esami di laurea. Sono invece escluse le spese per le fotocopie, i libri, gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Ma anche quelle relative a vitto e alloggio.

Detrazione spese universitarie e scolastiche 2020 nel modello 730

Vediamo ora invece le detrazioni nel modello 730/2020 per quel che riguarda le spese scolastiche. In questo caso il tetto massimo detraibile è pari a €800. Per quanto le tipologie di spese ammesse (quali costi sì e quali no), ricordiamo: anche qui i principali. Abbiamo i contributi obbligatori, le tasse, il servizio mensa scolastica, la gita e l’importo sostenuto per l’ampliamento dell’offerta formativa.