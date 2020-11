Il Centro Studi delle Camere di commercio ha effettuato una indagine sulle imprese del commercio e dei pubblici esercizi. Purtroppo la pandemia del coronavirus ha messo in ginocchio l’intero settore. Infatti due imprese su cinque lamentano un deterioramento della liquidità e del fatturato a seguito della pandemia. Di questo passo, il picco delle chiusure delle imprese è atteso nei primi mesi del prossimo anno.

Il Governo cosa fa

Il Governo sta tentando in tutti i modi di venire incontro alle esigenze di queste imprese ma la situazione peggiora giorno dopo giorno. L’emergenza sanitaria continua a imperversare da Nord a Sud e non accenna a fermarsi. Intanto, le imprese del commercio e dei pubblici esercizi non hanno più la forza per sopravvivere.

Calcolatore del reddito da investimenti

Calcola in soli 60 secondi quali dovrebbero essere i tuoi risparmi per affrontare una pensione confortevole. Se hai 350.000 € da investire, accedi al Calcolatore del reddito da investimenti e agli aggiornamenti periodici Scopri di più

Le imprese lanciano un grido di allarme

il 24% delle imprese chiede provvedimenti mirati su moratorie e dilazioni nei pagamenti, il 20% su azioni a sostegno ai consumi e il 16% su misure di ristoro. La stessa Unioncamere, per bocca del vice presidente Antonio Paoletti, chiede aiuti concreti per tamponare la crisi. E’ sotto gli occhi di tutti lo stato comatoso delle imprese a causa del repentino deterioramento della liquidità e del fatturato.

La corsa per sopravvivere

Molte imprese hanno tentato in tutti i modi di stringere la cinghia. Nel contempo, le imprese hanno chiesto nuove linee di credito pur senza requisiti di affidabilità. Purtroppo, la seconda ondata di lockdown rischia di sferrare il colpo decisivo.

Gli imprenditori vanno aiutati in modo da tamponare l’emergenza e nel contempo per poter programmare la ripresa.

Il 2021 fa paura

Nel nostro immaginario collettivo ci auguriamo che il 2020 passi in fretta. Ma purtroppo non è l’anno che fa la differenza. Infatti i primi mesi del 2021 saranno i peggiori in assoluto. In questo arco di tempo molte imprese valutano se continuare o meno l’attività. Con la spada di Damocle del coronavirus avverrà sicuramente un ulteriore incremento di chiusure. Le imprese non hanno più la forza per reggere al deterioramento della liquidità e del fatturato a seguito della pandemia.