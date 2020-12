Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il dolce risveglio con la prima neve, un pigro brunch in famiglia che si trascina fra tavola e divano, tra libri, giornali e film. Il ponte dell’Immacolata è la perfetta anteprima delle feste di Natale.

Visto che non ci lasciano fare altro, godiamoci un dessert leggero allo yogurt, suggerito dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa. Il dessert bianco di yogurt per il brunch dell’Immacolata non solo sazia la nostra voglia di dolce, ma ci tiene anche in linea.

Esaltare la purezza dello yogurt greco

Per sei persone occorre un chilo di yogurt greco biologico. Aggiungiamo 150 grammi di zucchero o 75 grammi di miele e le uova. Montiamo bene con lo sbattitore.

Aggiungiamo 120 grammi di fecola di patate e una bustina di vaniglia in polvere utilizzando un colino, per evitare la formazione di grumi. Versare il tutto in uno stampo di silicone rotondo o a cassetta. Informare a 170 gradi per un’ora.

Creare una copertura golosa

È ora di creare una copertura golosa. Possiamo optare per i frutti di stagione come le arance di Sicilia e il mango, oppure per i piccoli frutti di bosco che arrivano perfetti dalle serre della Liguria. Come i lamponi, le fragole, il ribes e i mirtilli.

Le arance e il mango vanno sbucciati con cura. Eliminando le parti fibrose. Vanno tagliati a pezzi e ridotti a purea. E poi messi in pentola (come pure i frutti di bosco) insieme a un cucchiaio di zucchero, una spruzzata di limone e un pizzico di sale. Devono cuocere dolcemente per venti minuti, senza caramellare.

Dessert bianco di yogurt per il brunch dell’Immacolata

A completa cottura del cake, lasciar raffreddare. Anche la copertura alla frutta deve essere lasciata raffreddare prima di spalmarla sul dessert allo yogurt, creando un delicato contrasto di colore.

Si può spruzzare con altra vaniglia o topping al caramello prima di servire.