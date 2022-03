Marzo è appena cominciato e, tra sole e pioggia, la terra ci regalerà nuove prelibatezze.

Per un carrello della spesa sempre di stagione non dovrebbero mancare frutti come pompelmo, mandarancio, limone e kiwi.

Anche mele e pere, però, continuano a dominare il panorama ortofrutticolo.

Sul versante verdura, abbiamo realmente l’imbarazzo della scelta: ancora qualche broccolo e tanti cavoli, cicoria, finocchi e spinaci.

I carciofi sono sempre più abbondanti e di qualità, mentre tra le new entry possiamo appuntarci cipollotto, taccole e crescione.

Però, in quest’ultima lista manca un’altra prelibatezza che molto spesso non fa parte della nostra lista della spesa, ma che in realtà sarebbe una miniera d’oro per il nostro organismo.

Di cosa si tratta?

Lo scopriremo nell’articolo di oggi in un viaggio tra benefici e consigli culinari.

Depurativa e diuretica, questa verdura tipica di marzo è perfetta per una ricetta sfiziosa che potrebbe aiutarci ad abbassare il colesterolo

Spesso molto sottovalutata, questa verdura che potremmo acquistare proprio dai primissimi di marzo è simile all’erba cipollina.

Tuttavia, è molto più di un insaporitore e il suo gusto è ben distante da quello della cipolla.

Tipici del bacino mediterraneo, gli agretti hanno delle foglie succulenti, tenere e sottilissime come tanti stecchini.

Il nome deriva dal loro gusto, particolarmente agre e cioè pungente al palato e leggermente aspro.

Tra i benefici, spiccherebbero in particolare le loro azioni depurative e diuretiche per l’organismo.

Inoltre, gli agretti:

sarebbero ricchi di minerali come fosforo, calcio e potassio;

apporterebbero alcune importanti vitamine come la A e la C;

avrebbero pochissime calorie;

sarebbero alleati dell’intestino favorendone la mobilità e aiutando in caso di stitichezza.

Questa vera delizia tra le verdure si presta alla realizzazione di una ricetta semplicissima e velocissima d’origine toscana/ligure, la farinata.

Seguendola, uniremo gli agretti ai ceci, in versione farina, e potremmo anche:

tenere a bada il colesterolo cattivo e i trigliceridi;

fare il pieno di fibre e proteine vegetali;

mantenere in salute il cuore.

Ingredienti

200 grammi di farina di ceci;

600 grammi di acqua tiepida;

8 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

sale q.b.;

uno spicchio d’aglio;

500-600 grammi di agretti.

Procedimento

Puliamo gli agretti privandoli della parte bianca finale e sciacquiamoli in una bacinella con acqua e sotto il getto di quella corrente.

Facciamo scolare per bene e dopo tagliuzziamoli dividendo ogni foglia in 3-4 parti.

Saltiamo gli agretti in padella con due cucchiai d’olio, l’aglio e un pizzico di sale e facciamo cuocere per 5 minuti.

A questo punto, versiamo in una ciotola la farina di ceci e un cucchiaio raso di sale.

Aggiungiamo l’acqua a poco a poco mescolando con una frusta a mano e poi 6 cucchiai d’olio.

Uniamo anche gli agretti, scartando l’aglio e mescoliamo un’ultima volta.

Infine, versiamo il contenuto all’interno di una teglia antiaderente e facciamo cuocere in forno a 220° C per 25-30 minuti.

Quindi, depurativa e diuretica, questa verdura tipica di marzo si sposa a meraviglia con la farina di ceci, per creare un secondo benefico e gustosissimo.

