Una delle verdure principi di questo periodo è senza ombra di dubbio la cima di rapa. Se da un lato se ne può iniziare la semina già a marzo, dall’altro si termina la raccolta dell’anno precedente proprio poco prima della primavera. Questo soprattutto al Sud, anche in base al clima. Addirittura, qualche varietà tardiva si può raccogliere fino ad aprile. Nei mercati, quindi, la si può trovare quasi tutto l’anno.

Spesso, alla cima di rapa è associata l’orecchietta, la tipica pasta pugliese. Quella che a Bari vecchia le signore anziane producono ancora oggi ogni giorno, mettendola poi ad asciugare all’aria aperta nelle strade. Una tradizione tramandata di madre in figlia, davvero imperdibile se si visita lo splendido capoluogo di questa fantastica regione del sud Italia.

Cucinare la cima è piuttosto semplice. Abbinarla al cibo giusto, meno. Con le orecchiette si è raggiunto il top, ma non è l’unico modo. Oggi vogliamo proporre una ricetta che mette insieme le qualità di due verdure molto ricche di sostanze antiossidanti. Alle qualità depurative della cima di rapa, ottima anche per le sue proprietà diuretiche, assoceremo quella del tubero per eccellenza. Ovvero la patata, il cui apporto energetico è universalmente riconosciuto. Oltre ai suoi effetti antinfiammatori. Entrambe poi sono degli ottimi depuratori dell’intestino, mentre le cime di rapa aiutano a far funzionare bene tutto l’apparato cardiovascolare.

Depura l’intestino e preserva il cuore questo contorno di cime di rapa saltate in padella insieme a una verdura antiossidante

Andiamo ora a vedere gli ingredienti e la preparazione delle cime di rapa saltate in padella con patate. Un contorno ottimo, oppure un piatto che può anche essere consumato da solo, per un pranzo nutriente e saziante.

Ingredienti:

700 grammi di patate;

400 grammi di cime di rapa;

uno spicchio d’aglio;

peperoncino;

sale;

olio extravergine d’oliva.

Pochi passi per la preparazione, che andiamo subito a eseguire, pulendo al meglio le nostre cime. Abbiamo già visto come farlo, con qualche trucchetto per renderle meno amare. Mettiamo a bollire le foglie nell’acqua salata. Intanto, ci occupiamo delle patate, che sbucceremo, laveremo e taglieremo a pezzetti. Le mettiamo a mollo per cinque minuti in una terrina piena di acqua fredda. Dopodiché le cuociamo a vapore per circa 10 minuti.

Mentre entrambe le verdure sono in fase di lessatura, prendiamo una padella antiaderente, versiamo dell’olio, mettiamo aglio e peperoncino e andiamo a preparare un profumato soffritto. Scoliamo le patate e versiamole nella padella, facendo cuocere per tre minuti a fuoco vivace. Quindi, uniamo le cime sbollentate. Facciamo saltare per qualche minuto, mescolando bene le due verdure insieme. Saliamo, abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere per una decina di minuti abbondanti.

Un ultimo minuto a fuoco alto, prima di spegnere e impiattare. Depura l’intestino e preserva il cuore questo contorno sano, nutriente e rapido che abbina tutte le qualità delle cime di rapa e delle patate.