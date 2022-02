Depura il fegato ed è ricca di potassio e proteine questa mousse ai carciofi che si sposa bene con un cremoso formaggio senza grassi

Il carciofo è uno dei fiori all’occhiello del nostro Paese in campo agricolo. L’Italia, infatti, è il maggior produttore mondiale di questo ortaggio. Ne produce circa 500 mila tonnellate all’anno. La maggior parte di queste tra Puglia e Sicilia. Addirittura, nel Belpaese si coltiva più di un terzo dell’intera produzione globale. Nonostante la pandemia abbia un po’ ridotto questi numeri, la leadership italiana è comunque chiara su tutti i Paesi dell’area mediterranea.

Le varietà di carciofi sono davvero decine. Molto difficile descriverle tutte. Le loro qualità nutritive sono davvero importanti. Dal punto di vista depurativo, agirebbero su fegato e intestino. Sarebbero molto utili per ridurre i livelli di glicemia nel sangue. Inoltre, sarebbero benefici per la riduzione del colesterolo cattivo, grazie alla presenza dell’inulina, uno zucchero complesso, importante per questa funzione. In più, sono ricchi di vitamine A ed E, sono un grande antiossidante e sono pieni di potassio, favorendo quindi la diuresi. È un cibo che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole. Consumato cotto o, ancor meglio crudo, dà molto al nostro organismo.

Oggi lo proponiamo in una versione diversa, abbinato a un formaggio cremoso e senza grassi, la ricotta. Una mousse ottima da usare in differenti modi. Andiamo a vederne gli ingredienti:

2 carciofi;

150 grammi di ricotta;

100 ml di acqua;

limone;

20 grammi di parmigiano grattugiato;

aglio;

una tazzina di latte;

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe nero.

Procediamo subito con la pulizia dei carciofi. Se per quelli alla giudia, alcuni mesi fa, avevamo fortemente consigliato le mammole, oggi diciamo che abbiamo un ventaglio di scelte molto più ampio. Tagliamo il gambo e togliamo le foglie dei carciofi, per poi dividerli in quattro parti e metterli in ammollo con acqua e succo di limone. Dopo una decina di minuti, li andremo a porre sul fuoco. In una padella, mettiamo l’olio extravergine e uno spicchio di aglio, che faremo imbiondire. Poi verseremo i carciofi, che dovranno cuocere a fuoco vivo per almeno 3 minuti. Saliamo, spruzziamo abbondante pepe e copriamo con i 100 ml di acqua, abbassando la fiamma e lasciando cuocere per un quarto d’ora.

Il mixer

Intanto prepariamo il nostro mixer, in cui andremo a mettere i carciofi, dopo aver levato l’aglio. Aggiungiamo una tazzina di latte e la ricotta. Creeremo una crema morbida e omogenea, che poi verseremo in una ciotola. A quel punto, la cospargeremo di parmigiano, amalgameremo bene e avremo la nostra mousse che potremo utilizzare per bruschette, tartine o vol-au-vent. Depura il fegato ed è ricca di potassio e di tante sostanze utili per il nostro organismo, quindi, questo deliziosa combinazione di carciofi e ricotta. Da utilizzare in tanti modi, per antipasti semplici e sfiziosi.