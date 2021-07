Quando parliamo di tisane pensiamo subito a bevande calde e tipiche delle fredde giornate d’inverno. Al contrario dell’idea comune, in realtà, è possibile gustare la tisana sia calda che fredda e quindi in ogni momento dell’anno. A seconda degli ingredienti che decidiamo di utilizzare, può avere effetti rilassanti, depurativi, drenanti o digestivi. Può servire anche (e forse soprattutto) a riscaldarci o a rinfrescarci, in base alla stagione in cui la consumiamo.

Siamo in estate e per questo non parleremo di certo della tisana che siamo soliti bere nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Oggi, invece, suggeriremo ai nostri Lettori una bevanda fresca e dissetante, dalle proprietà digestive e depurative, adatta ai giorni in cui ci sentiamo appesantiti. Scopriamola insieme.

Depura e aiuta la digestione questa tisana fredda allo zenzero e un ingrediente magico

La classica tisana allo zenzero si prepara insieme al limone, connubio perfetto per il palato e per l’organismo in generale. Questa volta, però, aggiungeremo un altro ingrediente che noi della Redazione abbiamo definito “magico” e perfetto in questo mélange.

Ci riferiamo alla menta, spezia selvatica molto usata in cucina. È nota per le sue proprietà digestive e molti la consumano per combattere il gonfiore addominale dopo le abbuffate delle feste.

Per la nostra tisana prendiamo un limone, qualche fogliolina di menta e una piccola radice di zenzero. Riempiamo una brocca con dell’acqua fresca, spremiamo il limone e aggiungiamo gli ingredienti tagliati a piccoli pezzi. Schiacciamoli verso il fondo della brocca, mescoliamo accuratamente e lasciamo raffreddare in frigo per un quarto d’ora.

Quando, dove e come

Possiamo berla a casa e servirla ai nostri ospiti al posto del classico tè delle 5 del pomeriggio. Non è tutto, però, perché la si può versare in un termos, così da averla sempre fresca e a portata di mano anche fuori casa. Depura e aiuta la digestione questa tisana fredda allo zenzero e un ingrediente magico di cui non potremo più fare a meno durante l’estate.

Per stare freschi e in salute non servono grandi strategie, ma solo pochi minuti e una brocca piena d’acqua.