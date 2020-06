Depilazione viso a casa in modo naturale, è possibile? La cura della pelle è fondamentale. Ci sono vari prodotti naturali che aiutano la nostra pelle a brillare e ad essere tonica. Tra i mille prodotti naturali per la pelle oggi mi soffermerò sulla curcuma.

La curcuma

La curcuma è un genere di pianta appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae, comprendente un totale di circa 80 specie. È simile allo zenzero per intenderci. La curcuma al suo interno ha vitamina C, antiossidanti che aiutano a prevenire l’invecchiamento della pelle e la curcumina, che presenta un’attività antinfiammatoria accompagnata da una bassa tossicità. La curcuma si può trovare in vendita sotto forma di radice, oppure in polvere. La radice va conservata in dispensa al fresco, in un barattolo di vetro scuro per evitare che venga danneggiata dalla luce. Una volta tagliata, è necessario invece conservarla in frigorifero. La polvere invece si può conservare nella confezione originaria, se già confezionata, oppure in barattolo di vetro scuro se acquistata sfusa.

Depilazione viso a casa in modo naturale, è possibile?

Tra i benefici della curcuma questa può essere un perfetto alleato per rimuovere i peli superflui sul viso grazie al suo potere esfoliante. C’è una tecnica orientale che fa al caso vostro. Per creare la maschera vi servirà della curcuma (ovviamente), farina di ceci, latte e yogurt. Come prima cosa, mettete la curcuma, la farina di ceci e i latticini in un recipiente pulito. Mescolate con un cucchiaio di legno fino ad ottenere una sostanza cremosa e omogenea. Una volta mescolati bene gli ingredienti e ottenuta la consistenza desiderata, potete procedere con l’applicazione.

Pulite bene le zone del corpo che volete trattare e poi applicate la crema nella stessa direzione in cui crescono i peli. Lasciatela asciugare per 20 o 30 minuti. Dopodiché, fate dei leggeri massaggi circolari per potenziare gli effetti della crema. Infine, inumidite un po’ di cotone con dell’acqua calda e strofinatelo sulla pelle per eliminare il prodotto.

Ovviamente non è una crema depilatoria, quindi non vi cadranno i peli al primo utilizzo. Questa maschera serve a indebolire i peli quindi è necessario ripetere la maschera almeno quattro volte a settimana per indebolire i peli.