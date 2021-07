Fra i principali problemi delle donne (ma negli ultimi anni anche degli uomini) c’è sicuramente quello della depilazione per un corpo liscio e privo di peli superflui. Molti hanno deciso di non usare più la classica ceretta o il rasoio casalingo ma questo particolare trattamento.

Stiamo parlando dell’epilazione laser su cui ci si è interrogati circa la sua sicurezza per la salute del nostro corpo. La scienza ha risposto positivamente anche se bisogna tenere presente alcune cose.

Infatti, depilarsi così è sicuro per la pelle ma attenzione a questi 8 problemi. La dottoressa Norma Cameli, Responsabile di Dermatologia correttiva e rigenerativa presso l’Istituto Dermatologico San Gallicano, ha dato alcuni chiarimenti.

Come funziona l’uso del laser per la depilazione

Infatti, l’uso del laser è il metodo più richiesto dai pazienti per questo tipo di operazioni e anche se è sicura non è priva di effetti collaterali. Per capire meglio, il funzionamento del laser si concentra sulla distruzione in modo selettivo del cosiddetto follicolo pilifero. Questo è possibile attraverso l’assorbimento della luce grazie alla melanina.

Depilarsi così è sicuro per la pelle ma attenzione a questi 8 problemi

La letteratura scientifica sostiene che il laser e la luce pulsata non hanno effetti collaterali a lungo termine quindi non ci sono ad esempio rischi credibili per le formazioni di cancro. Diversa però è la situazione del breve periodo.

Infatti, gli eventi avversi più comuni con questo tipo di strumento sono i seguenti. Eritema post trattamento, bruciore, dolore e nei casi più rari ustioni, vesciche, cicatrice e croste. Per tali ragioni è sempre bene far eseguire quest’operazione da un medico esperto e fare attenzione a quanto segue.

Consigli e precauzioni

Il trattamento può essere fatto in tutte le parti del corpo, però è importante avere riguardo per le zone in cui c’è un ridotto tessuto sottocutaneo. Bisogna assolutamente evitare di colpire le cartilagini e le ossa.

Inoltre, quando si sceglie la tecnologia da usare, è fondamentale valutare il fototipo, le dimensioni e i colori dei peli. Per esempio perché nei soggetti che hanno un fototipo scuro è meglio usare un laser che arrivi in profondità così da non intaccare nella pelle la melanina.

