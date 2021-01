Mantenere una buona igiene orale è molto importante. I problemi relativi ad una scarsa igiene e in generale alla salute dei denti possono essere molto fastidiosi e, in casi gravi, dannosi per la nostra salute. Infatti è raccomandato dai dentisti lavarsi i denti almeno due volte al giorno e, soprattutto, spendere non meno di cinque minuti nell’azione di lavaggio. Mangiando e bevendo infatti i denti tendono a sporcarsi e a macchiarsi e, se non li laviamo spesso, le conseguenze possono essere spiacevoli.

Un bianco irraggiungibile

Se vi sono alcune persone che non mettono l’attenzione che dovrebbero nella propria igiene orale, ve ne sono altre che forse ne hanno troppa. Infatti non sono poche le persone che tendono all’obiettivo di avere dei denti splendenti, di un bianco che può definirsi quasi accecante. Questo perché in televisione e al cinema siamo abituati a vedere gli attori con un bellissimo sorriso e dei denti che sorprendono per la loro lucentezza. Molto spesso però si tratta di un effetto ottico ottenuto da luci particolari, e non da metodi di sbiancamento. Dunque è giusto cercare di levare il tartaro e le macchie, ma attenzione a ricercare una lucentezza eccessiva.

Troppi trattamenti infatti portano alla rovina dello smalto dentale, e ad altri problemi. Per evitare di dover ricorrere a troppi rimedi dunque, è utile conoscere quali alimenti provocano più sporcizia e, al contrario, quali sono in grado di aiutare lo smalto dentale. A tal proposito, vediamo come avere dei denti più bianchi e puliti con l’aiuto di questo alimento poco conosciuto.

I funghi shiitake

I funghi shiitake sono di origini e giapponese e, sebbene non molti li conoscano, sono molto utilizzati anche nel nostro paese. Questi funghi sono conosciuti per i grandi benefici che donano alla nostra salute. Tra questi, uno studio del Eastman Dental Institute di Londra ha dimostrato come gli shiitake abbiano una proprietà antimicrobica.

Ovvero, mangiarli ci aiuta a combattere i microbi e la flora batterica che si posa sui nostri denti e sulle nostre gengive. Dunque i funghi shiitake non solo ci aiutano a combattere il tartaro e dunque ad avere denti più puliti e bianchi, ma prevengono anche possibili gengiviti. Dunque ecco come avere dei denti più bianchi e puliti con l’aiuto di questo alimento poco conosciuto.