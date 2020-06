Denti perfetti con 5 alimenti, come risparmiare dal dentista stando a tavola. Spese dentistiche di casa: voce importante e sempre ingombrante. Soprattutto quando si hanno figli, con gli apparecchi di correzione e allineamento di denti e palato. Oltre all’incubo psicologico dello studio e della sala d’attesa, lo è anche del portafoglio e dei nostri risparmi! A dire il vero, però, la prevenzione e l’igiene sono fondamentali, anche quando vengono insegnate ai più piccoli. E, qui, sta a noi genitori, indirizzare i figli sulla corretta via. Inutile lamentarsi delle fatture, se, poi non controlliamo se i figli si lavano i denti, usano il collutorio e assumono troppi zuccheri. E la famosa prevenzione passa anche da denti perfetti con 5 alimenti, come risparmiare dal dentista stando a tavola.

Il quintetto salva risparmi

Ecco il quintetto delle meraviglie che ci permetterà di risparmiare e non poco:

– Pera

– Banana

– Semi di sesamo

– Peperoncino

– Sedano

Frutta ancora una volta presente nei consigli per stare bene a 360 gradi, a conferma che va assolutamente consumata! Altrettanto dicasi per spezie e verdure, autentici tesori della nostra salute. Ecco le loro caratteristiche che ci permettono di avere denti perfetti con 5 alimenti, come risparmiare dal dentista stando a tavola.

Pera e banana

La pera, così come la mela, è una sorta di collutorio naturale, ma ancora più benefico, in grado di contrastare e sconfiggere gli acidi che si depositano nel cavo orale. Mangiarla cruda e croccante avrà doppia funzione: rimuovere dagli interstizi i depositi e mantenere intatte le sue vitamine. La pera cotta fa infatti bene a combattere la stitichezza, ma perde parte delle sue virtù naturali.

La banana invece, sbianca i denti con l’interno della sua buccia. Basterà infatti utilizzare la pellicina bianca ruvida interna e sfregarla sui denti per un paio di minuti ed eliminare il giallo sulla patina.

Peperoncino, sedano e semi di sesamo

Le gengive contano su un alleato che fa la differenza: il peperoncino! Metodo storico per rafforzarle e irrobustirle sfiammandole, un po’ di polvere di peperoncino assieme al dentifricio e si vedranno gli effetti benefici.

Il gambo di sedano da masticare contribuisce ad aumentare la salivazione e con essa l’acqua che gira per la bocca detergendo i denti. Il sedano contiene anche molte fibre che aiutano i denti a eliminare le tossine.

I semi di sesamo, che, in Oriente, erano considerati un vero e proprio tesoro, tanto da far dire ad Ali Baba “Apriti sesamo” per aprire la grotta dei tesori! Ridonano i minerali dello smalto dei denti, perso con l’età. Riducono e contrastano la placca, mantengono in salute il cavo orale, masticandoli direttamente o assumendoli sul pane.